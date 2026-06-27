Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone poursuit son recrutement estival avec un dossier bien identifié à la Coupe du Monde 2026.

Le FC Barcelone accélère sur l’un de ses dossiers prioritaires. Très actif sur ce mercato estival, le FC Barcelone semble avoir trouvé le joueur capable de renforcer durablement son couloir droit. Auteur d’une Coupe du Monde 2026 convaincante avec le Portugal, João Cancelo a conforté les dirigeants catalans dans leur volonté de le faire revenir en Catalogne.

Cancelo définitivement transféré au FC Barcelone ?

Selon Sport, les performances du latéral de 32 ans sur les pelouses américaines ont définitivement levé les derniers doutes. Déjà séduits par son passage précédent au Barça, Deco et Hansi Flick estiment que l’international portugais reste l’un des profils les plus adaptés au projet sportif blaugrana.

Sa polyvalence constitue un atout majeur. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche de la défense, voire dans un rôle plus axial selon les systèmes, Cancelo offre de nombreuses solutions tactiques. Un argument qui pèse lourd aux yeux de Flick, désireux de disposer de joueurs capables de s’adapter à plusieurs organisations.

Jorge Mendes à la manoeuvre

Toujours sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027, le Portugais pourrait toutefois bénéficier d’un allié de poids. Son agent Jorge Mendes entretient d’excellentes relations avec les dirigeants catalans et pourrait faciliter les discussions pour trouver un terrain d’entente.

Le conseil d’administration du FC Barcelone partage désormais la même vision que Deco : João Cancelo est considéré comme une priorité du mercato. Si les négociations aboutissent, Hansi Flick récupérera un joueur expérimenté, en pleine confiance après son excellent Mondial, pour renforcer une défense qui reste l’un des principaux chantiers de l’été.