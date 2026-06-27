Uruguay – Espagne (0-1) : courte victoire pour la Roja, Yamal (FC Barcelone) a vécu un enfer

L’Espagne a assuré l’essentiel en s’imposant face à l’Uruguay (1-0), ce samedi à Guadalajara, pour terminer en tête du groupe H de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne a validé sa première place du groupe H de la Coupe du monde 2026 grâce à un succès étriqué contre l’Uruguay (1-0), samedi soir, à l’Estadio Akron de Guadalajara. Une victoire suffisante pour les hommes de Luis de la Fuente, qui rejoignent les seizièmes de finale, alors que la Celeste de Marcelo Bielsa quitte prématurément la compétition.

Muslera offre le but à la Roja

La rencontre n’a jamais réellement décollé. Dominateurs dans la possession, les Espagnols ont longtemps buté sur un bloc uruguayen bien organisé. Les occasions franches se sont faites rares des deux côtés et il a fallu attendre les derniers instants de la première période pour voir le score évoluer.

Sur une frappe lointaine d’Álex Baena, Fernando Muslera a complètement manqué son intervention. Le vétéran uruguayen a laissé échapper un ballon pourtant sans grand danger, offrant le seul but de la rencontre à l’Espagne juste avant la pause (42e). Une erreur lourde de conséquences pour la Celeste.

Lamine Yamal a souffert face au marquage uruguayen

Titulaire à la pointe de l’attaque espagnole, Lamine Yamal n’a jamais réussi à faire les différences habituelles. Le jeune ailier du FC Barcelone a constamment été pris dans l’étau de la défense uruguayenne, subissant un marquage très agressif qui l’a empêché d’exprimer son talent.

Peu trouvé dans de bonnes conditions et souvent contraint de jouer dos au but, l’international espagnol a vécu une soirée frustrante, loin de ses standards. Il a d’ailleurs été sorti à la 76e.

L’Uruguay quitte le Mondial dès les poules

Remplacé à la mi-temps, Muslera a payé cash sa bévue. L’Uruguay n’a ensuite jamais trouvé les ressources pour revenir au score dans une seconde période pauvre en occasions. Pire encore, les hommes de Marcelo Bielsa ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Canobbio dans le temps additionnel.

Avec seulement deux points au compteur, la Celeste est éliminée dès la phase de groupes. L’Espagne, invaincue avec sept unités, poursuit son parcours et affrontera l’Autriche ou l’Algérie jeudi à Los Angeles pour une place en huitièmes de finale.