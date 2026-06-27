Uruguay – Espagne (0-1) : la Roja a un court avantage à la mi-temps, Yamal (FC Barcelone) muselé

À la mi-temps de ce match du groupe H, l’Espagne mène 1-0 face à l’Uruguay sans vraiment briller.

L’Espagne vire en tête à la pause face à l’Uruguay (1-0) dans ce match du groupe H de la Coupe du monde 2026. Dominateurs avec 74 % de possession, les Espagnols ont longtemps buté sur le pressing intense de la Celeste avant qu’Álex Baena n’ouvre le score à la 42e minute sur une passe de Marcos Llorente, après validation de la VAR. L’Uruguay a également perdu Manuel Ugarte sur blessure juste avant la mi-temps, remplacé par Nicolás de la Cruz, compliquant un peu plus sa tâche pour la seconde période. On note aussi également la première période assez compliquée de Lamine Yamal, très bien contenu par ses adversaires et assez invisible.