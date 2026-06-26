Pronostic Algérie – Autriche : les Fennecs éliminés de la Coupe du monde 2026 ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Algérie et l’Autriche, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’Argentine déjà assurée de terminer première du groupe J, l’Algérie et l’Autriche, qui s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche (4h), vont, elles, se disputer la deuxième place du groupe. Un véritable 32e de finale avant l’heure entre deux sélections qui n’ont plus le droit à l’erreur.

Coupe du monde 2026 – Algérie vs Autriche

Dimanche 28 juin 2026 · 4h · Arrowhead Stadium

Algérie : un dernier obstacle à franchir

L’Algérie a parfaitement réagi après sa lourde défaite inaugurale face à l’Argentine (0-3). Les hommes de Vladimir Petkovic ont montré un tout autre visage lors de leur deuxième sortie en dominant la Jordanie (2-1), un succès qui leur permet de croire encore à une qualification.

Les Fennecs devront toutefois afficher davantage de maîtrise face à une équipe autrichienne plus solide que la Jordanie. Avec des joueurs d’expérience comme Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer ou encore Amine Gouiri, l’Algérie possède les armes offensives pour faire la différence. Mais elle devra aussi éviter les erreurs défensives qui lui ont coûté cher face aux Argentins. Une victoire est indispensable pour espérer prolonger l’aventure dans ce Mondial.

Autriche : un léger avantage avant le choc

L’Autriche aborde cette dernière journée dans une situation un peu plus confortable. Après avoir largement dominé la Jordanie (3-1), les hommes de Ralf Rangnick se sont inclinés avec les honneurs contre l’Argentine (0-2). Grâce à une meilleure différence de buts que l’Algérie, ils occupent actuellement la deuxième place du groupe.

Cette position leur offre un petit avantage psychologique : un match nul pourrait suffire pour conserver cette place qualificative. L’Autriche devra néanmoins trouver le bon équilibre entre prudence et ambition. Avec David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ou encore Michael Gregoritsch, elle dispose d’un collectif expérimenté, capable de répondre au défi physique imposé par les Fennecs.

Les confrontations entre les deux nations

L’Algérie et l’Autriche ne se croisent que très rarement sur la scène internationale.

Sur les confrontations recensées :

Algérie : 0 victoire

Autriche : 1 victoire

Matchs nuls : 0

Les deux sélections s’étaient affrontées lors de la Coupe du monde 1982, avec une victoire des Autrichiens (2-0).

Les compos probables

La compo probable de l’Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Boudaoui, Bentaleb – Mahrez, Maza, Chaïbi – Gouiri.

Absent : Amoura (blessé).

La compo probable de l’Autriche : A. Schlager – Posch, Lienhardt, Alaba, Laimer – Wanner, X. Schlager, Seiwald – Schmid, Gregoritsch, Sabitzer.

Absent : Baumgartner (blessé).

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (Algérie) : L’attaquant de l’OM a retrouvé de la confiance en marquant face à la Jordanie. Très mobile, capable de décrocher comme de finir les actions dans la surface, il sera le principal atout offensif des Fennecs dans ce rendez-vous décisif. Si l’Algérie veut renverser l’Autriche, elle aura besoin d’un grand Gouiri.

Marcel Sabitzer (Autriche) : Véritable leader technique du milieu autrichien, le joueur du Borussia Dortmund excelle dans les grands rendez-vous. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa frappe de loin peuvent faire basculer une rencontre fermée. Il sera chargé de dicter le tempo et de profiter des espaces laissés par une Algérie obligée d’attaquer.

Les tendances des cotes : avantage Autriche

Issue Cote Victoire de l’Algérie 4,10 Match nul 2,22 Victoire de l’Autriche 2,90

Les bookmakers accordent un léger avantage à l’Autriche, qui bénéficie de sa meilleure différence de buts et de son statut de deuxième du groupe avant cette ultime journée. Le match nul est également très envisagé, preuve que les opérateurs s’attendent à une rencontre particulièrement serrée et disputée jusqu’au bout.

Nos pronostics pour Algérie – Autriche

Victoire de l’Autriche : Les hommes de Ralf Rangnick dégagent davantage de garanties depuis le début du tournoi. Plus solides défensivement et mieux organisés collectivement, ils semblent avoir les arguments pour résister à la pression et décrocher leur qualification.

Moins de 2,5 buts : L’enjeu est énorme et aucune des deux équipes ne voudra se découvrir trop rapidement. On peut s’attendre à un match fermé, avec beaucoup d’intensité au milieu de terrain et peu d’occasions franches.

Score possible

0-1 pour l’Autriche : L’Algérie sera contrainte de prendre des initiatives pour aller chercher la victoire, ce qui pourrait offrir des espaces aux Autrichiens en contre-attaque. Plus disciplinée tactiquement et capable de gérer les temps faibles, la sélection de Ralf Rangnick semble avoir les armes pour faire la différence sur un détail et valider son billet pour les 16es de finale.