Pronostic Jordanie – Argentine : les Argentins vont-ils gagner en laissant Messi au repos ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Uruguay et l’Espagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Avec deux victoires en deux matchs et cinq buts inscrits par Lionel Messi, devenu meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Argentine réalise un début de Mondial parfait. Déjà qualifiée pour les 16es de finale, l’Albiceleste est également assurée de terminer en tête du groupe J avant même son dernier match face à la Jordanie.

Coupe du monde 2026 – Jordanie vs Argentine

Dimanche 28 juin 2026 · 2h · AT&T Stadium

Jordanie : terminer sur une bonne note

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, la Jordanie n’aura pas réussi à créer l’exploit. Battus par l’Autriche (1-3) lors de leur entrée en lice, puis par l’Algérie (1-2), les hommes de Jamal Sellami sont déjà éliminés avant cette ultime journée.

Face au champion du monde en titre, l’objectif sera avant tout de quitter la compétition avec une prestation convaincante. Emmenés notamment par Mousa Al-Tamari, les Jordaniens tenteront de poser des problèmes à une équipe argentine qui pourrait effectuer plusieurs changements. Mais l’écart de niveau entre les deux sélections reste important et la moindre erreur pourrait se payer cash.

Argentine : gérer sans perdre le rythme

Tout sourit à l’Albiceleste depuis le début du tournoi. Solides vainqueurs de l’Algérie (3-0), puis de l’Autriche (2-0), les hommes de Lionel Scaloni ont déjà composté leur billet pour les 16es de finale tout en sécurisant la première place du groupe J.

Cette situation devrait permettre au sélectionneur argentin de faire souffler plusieurs cadres avant le début de la phase à élimination directe. Même avec une équipe remaniée, la profondeur de banc des champions du monde reste impressionnante. Les remplaçants auront d’ailleurs une belle occasion de marquer des points en vue de la suite de la compétition et devraient évoluer avec beaucoup d’envie.

Les confrontations entre les deux nations

La Jordanie et l’Argentine ne se sont jamais affrontées au cours de leur histoire, que ce soit en match officiel ou en rencontre amicale.

Cette affiche constituera donc une première historique entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable de la Jordanie : Abulaila – Nasib, Al Arab, Abualnadi – Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Taha – Al Fakhouri, Al-Taamari, Ali Olwan.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Alvarez, Lautaro Martinez.

Absent : Aucun.

Incertain : Romero (blessé).

Les joueurs à suivre

Mousa Al-Tamari (Jordanie) : Véritable leader offensif de la Jordanie, l’ailier de Montpellier représente la principale arme de son équipe. Sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un pourraient permettre aux Jordaniens de se procurer quelques situations en contre-attaque.

Lautaro Martinez (Argentine) : Si Lionel Messi est laissé au repos, l’attaquant de l’Inter Milan devrait être l’une des principales menaces offensives de l’Albiceleste. Toujours redoutable dans la surface, il voudra profiter de cette rencontre pour soigner ses statistiques et bousculer la hiérarchie offensive.

Les tendances des cotes : l’Argentine ultra favorite

Issue Cote Victoire de la Jordanie 13,00 Match nul 6,40 Victoire de l’Argentine 1,20

Les bookmakers imaginent difficilement un autre scénario qu’un succès argentin. Malgré une probable rotation de l’effectif, l’Albiceleste dispose d’une marge largement suffisante pour s’imposer face à une Jordanie déjà éliminée. Les opérateurs estiment ainsi que les chances de voir les Jordaniens créer l’une des plus grandes surprises de cette phase de groupes sont extrêmement faibles.

Nos pronostics pour Jordanie – Argentine

Victoire de l’Argentine : Même avec plusieurs titulaires laissés au repos, l’Albiceleste possède une profondeur de banc exceptionnelle. Les remplaçants auront à cœur de convaincre Lionel Scaloni avant les matches couperets.

Lautaro Martinez buteur : En cas de rotation offensive, l’avant-centre de l’Inter pourrait bénéficier d’un temps de jeu important. Face à une défense jordanienne qui a encaissé cinq buts en deux rencontres, il semble bien placé pour trouver le chemin des filets.

Score possible

0-2 pour l’Argentine : Déjà assurés de finir premiers, les Argentins ne devraient pas chercher à forcer leur talent. Sérieux et appliqués, ils pourraient faire la différence grâce à leur maîtrise collective tout en gérant leurs efforts avant les 16es de finale. Un succès sans véritable frayeur apparaît comme le scénario le plus probable.