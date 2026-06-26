OM : ces six recrues qui pourraient changer l’avenir du club

Grégory Lorenzi avance déjà ses pions pour renforcer l’avenir de l’OM. Le club phocéen a recruté six jeunes joueurs post-formation afin de compléter ses équipes professionnelles et de jeunes. Un premier chantier scruté de près par les supporters olympiens, qui attendent de voir si Marseille a réellement trouvé de nouveaux talents capables de s’installer dans la durée.

Selon LePetitOM, certaines recrues apparaissent déjà comme de très jolis coups sur le papier. D’autres semblent davantage représenter des paris à développer. Mais une chose est sûre : l’OM veut mieux préparer l’avenir.

Malanda et El Boughlamy, les deux coups les plus séduisants

Dans son analyse personnelle, LePetitOM place Malanda et El Boughlamy au sommet de ce premier recrutement, avec une note de 8,5 sur 10. Deux profils qui semblent avoir particulièrement convaincu.

El Boughlamy est même présenté comme un potentiel successeur de Bilal Nadir, avec un plafond encore plus haut. Le jeune joueur était également ciblé par le PSG, ce qui renforce l’impression d’un joli coup réalisé par la direction marseillaise.

Pour l’OM, cette signature pourrait avoir une importance particulière. Si El Boughlamy parvient à s’adapter rapidement, il pourrait devenir l’un des jeunes à suivre de très près dans les prochaines saisons.

Lung et Telusson, des arrivées solides pour compléter le projet

Derrière les deux profils les plus attractifs, Lung obtient une note de 7 sur 10, tandis que Telusson est évalué à 7,5 sur 10. Deux recrutements jugés cohérents, capables de combler certains besoins dans les différentes catégories du club.

L’idée est claire : élargir le vivier marseillais avec des joueurs à potentiel, tout en gardant une vraie concurrence interne. Ces arrivées peuvent également permettre à l’OM de mieux accompagner sa transition entre les équipes de jeunes et le groupe professionnel.

N’Diaye et Cheval, des paris encore à confirmer

Osmane N’Diaye et Cheval reçoivent chacun une note de 6,5 sur 10. Des profils moins clinquants à ce stade, mais qui peuvent encore surprendre avec le bon environnement et du temps de jeu.

À Marseille, l’enjeu ne sera pas seulement de recruter. Le club devra aussi faire éclore ses propres talents, ceux déjà présents au centre de formation comme ceux qui arrivent aujourd’hui. C’est sur ce point que se jouera la réussite du projet de Lorenzi.

Un premier signal envoyé pour l’avenir

Avec ces six arrivées, l’OM cherche surtout à reconstruire une base plus solide pour les prochaines années. Aucun de ces jeunes joueurs n’a encore prouvé quoi que ce soit sous le maillot olympien, mais certains profils attirent déjà l’attention.

Le défi sera désormais de les accompagner sans brûler les étapes. Si Malanda, El Boughlamy, Lung, N’Diaye, Cheval et Telusson parviennent à franchir les paliers, Grégory Lorenzi pourrait bien avoir posé les premières pierres d’un nouveau cycle marseillais.