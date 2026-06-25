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FRANCE

OM, Argentine : Rulli savoure la Coupe du Monde en bonne compagnie avant son heure de gloire

Par Bastien Aubert - 25 Juin 2026, 00:00
Geronimo Rulli (OM)

Titulaire à l’OM, Geronimo Rulli (34 ansà passe du bon temps avec l’Argentine à la Coupe du Monde 2026.

Geronimo Rulli profite pleinement de son aventure mondiale. Présent avec l’Argentine à la Coupe du Monde 2026, le gardien de l’OM poursuit son travail dans l’ombre d’Emiliano Martinez. Si la hiérarchie semble claire chez les champions du monde, le portier marseillais reste mobilisé à l’approche des matches à élimination directe. Et en attendant une éventuelle opportunité, il a pu profiter d’un moment beaucoup plus personnel.

Une parenthèse familiale à Kansas City

Derrière l’inamovible Emiliano Martinez, Geronimo Rulli continue de patienter. L’Argentine a déjà validé sa qualification pour les 16es de finale après ses succès contre l’Algérie et l’Autriche, ce qui pourrait offrir davantage de rotations lors de la suite de la compétition. Le gardien de l’OM garde donc l’espoir de connaître du temps de jeu dans ce Mondial.

Avant la victoire face à l’Autriche (2-0), Rulli a eu droit à une visite particulièrement appréciée. Installée à Kansas City pendant la compétition, la sélection argentine a accueilli plusieurs proches des joueurs ces derniers jours. La compagne du gardien marseillais, son fils ainsi que sa mère ont ainsi pu partager quelques heures avec lui loin de la pression du tournoi.

Un atout pour la suite du tournoi

Comme souvent, Geronimo Rulli a partagé ce moment sur les réseaux sociaux. Le portier de l’OM a publié plusieurs images de ces retrouvailles accompagnées d’un message particulièrement sobre : « Un peu d’amour en famille. » Quelques mots qui traduisent parfaitement l’importance de ces instants dans une compétition aussi longue et exigeante. Dans les grandes compétitions internationales, l’équilibre mental compte souvent autant que la préparation sportive.

Ces retrouvailles familiales pourraient permettre à Rulli de recharger les batteries avant les échéances les plus importantes de la Coupe du Monde. Et si une opportunité se présente avec l’Argentine, le gardien de l’OM sera prêt à saisir sa chance. Du côté de l’OM, les performances de ses internationaux sont suivies de près. Même sans jouer, Rulli continue d’engranger de l’expérience au sein d’un groupe qui figure parmi les grands favoris du tournoi. Une expérience précieuse qu’il pourrait mettre au service du club phocéen lors de la prochaine saison.

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