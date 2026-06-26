Pronostic Colombie – Portugal : Cristiano Ronaldo va-t-il faire tomber les Colombiens ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Croatie et le Ghana, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

C’est l’un des chocs de cette phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La Colombie et le Portugal s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche (1h30) à Miami. Une véritable finale pour la première place du groupe K entre les Colombiens, leaders avec six points, et les Portugais, deuxièmes avec quatre unités.

Coupe du monde 2026 – Colombie vs Portugal

Dimanche 28 juin 2026 · 1h30 · Hard Rock Stadium

Colombie : finir le travail

La Colombie réalise jusqu’ici un parcours sans faute dans ce Mondial. Les hommes de Néstor Lorenzo ont parfaitement lancé leur compétition en dominant l’Ouzbékistan (3-1), avant de confirmer face à la RD Congo (1-0) au terme d’un match plus accroché. Avec six points et une défense qui n’a concédé qu’un seul but, les Cafeteros abordent cette ultime journée avec une réelle confiance.

Cette sélection colombienne séduit par son équilibre. Solide défensivement, dangereuse en contre-attaque et capable de faire la différence sur coups de pied arrêtés, elle possède désormais suffisamment de maturité pour rivaliser avec les meilleures nations. Un simple partage des points lui assurerait la première place du groupe, mais la Colombie tentera certainement de poursuivre sur sa lancée afin d’envoyer un message à ses futurs adversaires.

Portugal : retrouver le costume de favori

Le Portugal a connu un début de tournoi plus contrasté. Accrochée d’entrée par la RD Congo (1-1), la Seleção a ensuite parfaitement réagi en corrigeant l’Ouzbékistan (5-0). Une démonstration offensive qui lui a permis de reprendre confiance avant ce rendez-vous décisif.

Les hommes de Roberto Martínez disposent d’un effectif parmi les plus complets de la compétition. Entre l’expérience de Cristiano Ronaldo et la qualité technique de Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Rafael Leão, les Lusitaniens possèdent de nombreuses solutions pour faire sauter le verrou colombien. Contraints de l’emporter pour terminer premiers, ils devraient adopter une approche plus offensive que leur adversaire.

Les confrontations entre les deux nations

Le Portugal et la Colombie ne se sont encore jamais affrontés au cours de leur histoire.

Cette affiche marquera donc la toute première confrontation entre les deux sélections. Un rendez-vous inédit qui ne manque pas d’enjeu, puisque la première place du groupe K sera en jeu. De quoi promettre un duel particulièrement indécis entre deux équipes encore invaincues depuis le début de cette Coupe du monde 2026.

Les compos probables

La compo probable de la Colombie : Vargas – Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma – J. Arias, Rodriguez, Diaz – Suarez.

Absent : Aucun.

La compo probable du Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix – Cristiano Ronaldo.

Absent : Araujo (blessé).

Les joueurs à suivre

Luis Díaz (Colombie) : L’ailier de Liverpool reste l’arme offensive numéro un des Cafeteros. Intenable lorsqu’il peut prendre de la vitesse, il est capable de faire basculer une rencontre sur un exploit individuel. Son duel avec João Neves ou Diogo Dalot sur le côté s’annonce déterminant.

Cristiano Ronaldo (Portugal) : Auteur d’un doublé lors de la large victoire contre l’Ouzbékistan, le capitaine portugais semble monter en puissance. Toujours aussi redoutable dans la surface, il sera le principal point de fixation de la défense colombienne et cherchera à guider les siens vers la première place.

Les tendances des cotes : léger avantage au Portugal

Issue Cote Victoire de la Colombie 4,20 Match nul 3,60 Victoire du Portugal 1,85

Les bookmakers accordent un léger avantage au Portugal malgré la première place actuelle de la Colombie. La qualité individuelle de la Seleção et sa démonstration offensive lors de la précédente journée expliquent ce statut de favori. Les Cafeteros restent toutefois invaincus depuis le début du tournoi et ont prouvé qu’ils savaient parfaitement gérer les matchs à enjeu, ce qui laisse présager une rencontre particulièrement équilibrée.

Nos pronostics pour Colombie – Portugal

Les deux équipes marquent : La Colombie possède suffisamment d’arguments offensifs pour mettre en difficulté la défense portugaise, tandis que la Seleção devra prendre des risques pour aller chercher la victoire. Les conditions semblent réunies pour voir les deux attaques trouver la faille.

Match nul : Les Colombiens peuvent se satisfaire d’un partage des points, tandis que le Portugal aura la possession mais pourrait manquer d’efficacité face à une défense bien organisée. Une rencontre très disputée est attendue.

Score possible

1-1 : Le Portugal devrait monopoliser davantage le ballon, mais la Colombie a démontré depuis le début du tournoi qu’elle savait parfaitement exploiter les espaces en transition. Les Lusitaniens pourraient ouvrir le score avant de voir les Cafeteros revenir au tableau d’affichage, un résultat qui offrirait la première place du groupe K à la sélection sud-américaine.