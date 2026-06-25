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FRANCE

OM : Paris a failli gâcher la journée la plus importante de Stéphane Richard

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 10:30

Pointé du doigt après son arrivée tardive devant la DNCG, Stéphane Richard n’aurait pas manqué son rendez-vous par négligence.

L’OM traverse actuellement une période délicate sur le plan financier. Après son passage devant la DNCG, le club phocéen a été invité à revenir avec des éléments complémentaires afin de finaliser l’examen de sa situation économique. Une audition qui a également donné naissance à une polémique inattendue autour de Stéphane Richard.

Selon plusieurs médias, le futur président de l’OM serait arrivé avec une vingtaine de minutes de retard au siège de la Ligue de Football Professionnel, où se tenait l’audition du club marseillais devant le gendarme financier du football français. Une information qui a rapidement alimenté les critiques autour de la préparation du dossier olympien.

Des embouteillages à l’origine du contretemps

Face aux nombreuses réactions, l’OM a souhaité apporter des précisions sur les circonstances de ce retard. D’après les informations relayées par La Provence et reprises ce jeudi matin, Stéphane Richard a bien accusé un retard à son arrivée, mais celui-ci serait directement lié aux conditions de circulation particulièrement difficiles en région parisienne.

Présent à Marseille la veille au soir pour un dîner organisé au pied de Notre-Dame de la Garde, l’ancien patron d’Orange a rejoint Paris seulement le mardi matin. Après son arrivée à l’aéroport, il aurait été bloqué dans d’importants embouteillages avant de rejoindre les locaux de la LFP. Une explication avancée par le club afin de nuancer les critiques concernant son implication dans ce dossier sensible.

Un dossier financier toujours sous surveillance

Au-delà de cet épisode, l’essentiel reste désormais la décision de la DNCG. L’instance n’a pas sanctionné l’OM mais a demandé au club de revenir avec un dossier plus complet et des projections financières jugées plus convaincantes, avec une deadline au 29 juin. Les dirigeants marseillais vont donc devoir fournir de nouvelles garanties dans les prochains jours afin de rassurer le régulateur financier du football français.

Pour Stéphane Richard, dont la prise de fonctions officielle est attendue dans les prochains jours, l’objectif est désormais de tourner rapidement la page de cette polémique afin de concentrer toute l’attention sur le redressement économique et sportif de l’Olympique de Marseille.

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