La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur demande de Frank McCourt, Medhi Benatia va filer un coup de main à Grégory Lorenzi pour faire avancer le mercato estival de l’OM.

L’heure n’est plus aux grands discours à Marseille. Après son audition mouvementée devant la DNCG, l’OM se retrouve sous pression et doit rapidement apporter des garanties financières. Dans ce contexte délicat, Frank McCourt a décidé d’activer tous les leviers possibles pour accélérer le chantier du mercato. Et l’un d’eux porte un nom bien connu des supporters : Medhi Benatia.

Selon L’Équipe, le club phocéen travaille actuellement sur une douzaine de départs potentiels. Tous ne se concrétiseront pas, mais l’objectif est clair : multiplier les options afin de générer rapidement des liquidités et alléger une masse salariale devenue trop importante.

Lorenzi face à un immense chantier

Arrivé aux commandes du secteur sportif, Grégory Lorenzi hérite d’un dossier particulièrement complexe. Entre les nombreux retours de prêt et les exigences de la DNCG, le nouveau directeur sportif doit construire un effectif compétitif tout en réalisant plusieurs ventes importantes. La situation est telle que même certains joueurs censés représenter l’avenir du projet ne sont plus totalement protégés.

Facundo Medina, qui sera officiellement transféré définitivement à Marseille le 30 juin après une opération estimée à 20 millions d’euros (prêt compris), pourrait ainsi être revendu en cas d’offre jugée intéressante. Même constat pour Nayef Aguerd. Une clause existerait cet été autour de 15 millions d’euros, même si certaines conditions rendent son activation particulièrement difficile. Le propriétaire américain a également fixé une ligne rouge concernant plusieurs cadres expérimentés. Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia disposent de salaires importants, mais McCourt refuse catégoriquement l’idée de résilier leurs contrats pour faciliter leur départ.

Benatia en renfort

Les dirigeants marseillais devront donc trouver des clubs prêts à verser une indemnité, même modeste, afin de limiter les pertes financières. Face à l’ampleur de la mission, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia d’apporter son aide à Grégory Lorenzi. L’ancien directeur sportif continuerait ainsi de mettre son important réseau relationnel au service de l’OM. Une aide précieuse alors que les dossiers s’accumulent et que le temps presse.

Entre les exigences de la DNCG, les ventes promises et la nécessité de préparer la prochaine saison, le mercato marseillais s’annonce particulièrement agité. Une chose semble certaine : les prochaines semaines pourraient profondément remodeler l’effectif olympien. Et dans cette opération dégraissage XXL, Benatia pourrait bien jouer un rôle déterminant dans l’ombre.