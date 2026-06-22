Mercato : Malang Sarr donne sa réponse définitive au RC Lens, à l’OM et au Stade Rennais

En fin de contrat avec le RC Lens et courtisé notamment par l’OM et Rennes, Malang Sarr ferait bien d’un retour en Premier League sa priorité pour cet été.

Malang Sarr est l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Après deux belles saisons au RC Lens où il s’est pleinement relancé, le défenseur central franco-sénégalais arrive en fin de contrat cet été avec le club artésien. Libre de s’engager où il le souhaite, l’ancien joueur de Chelsea serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, du Stade Rennais, de l’Atlético Madrid, de clubs anglais, turcs et saoudiens, alors que le RC Lens aimerait également le prolonger.

Malang Sarr veut la Premier League et la C1

Face à toutes ces propositions, Malang Sarr ne devrait pas rester en Ligue 1 la saison prochaine. Comme évoqué par le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, le joueur de 27 ans espérerait pour le moment rejoindre une équipe disputant la Ligue des Champions, et idéalement évoluant en Premier League. Une information confirmée par le compte X @jonathan35001. « Il veut la Premier League et la Ligue des Champions », a assuré l’insider du SRFC sur le réseau social. Le RC Lens, l’OM et Rennes peuvent donc sans doute oublier Malang Sarr pour cet été.

L’Angleterre serait donc la destination privilégiée par le futur international sénégalais. Crystal Palace ferait notamment partie des clubs intéressés, où Malang Sarr pourrait retrouver un certain Pierre Sage, son entraîneur au RC Lens la saison dernière. Un argument qui pourrait peser dans la balance au moment de faire son choix pour la suite de sa carrière.