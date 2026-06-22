La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’AS Rome semble se rapprocher d’un accord avec l’OM pour le transfert de Mason Greenwood (24 ans), le PSG pourrait ralentir la dernière phase des négociations au mercato.

Le transfert de Mason Greenwood pourrait connaître un sérieux coup de frein à un moment crucial pour l’OM. Alors que l’AS Rome semble tenir la corde pour boucler l’arrivée de l’attaquant anglais de 24 ans, un nouvel élément vient perturber l’équilibre des négociations. Le PSG, sans être directement impliqué dans le dossier Greenwood, pourrait indirectement influencer la finalisation de l’opération à travers un effet domino sur le marché italien.

Koné rêve de Paris… pas le PSG !

À Marseille, l’enjeu est pourtant majeur. Le club phocéen compte sur une vente importante avant son passage devant la DNCG, prévu ce mardi 23 juin. Greenwood représente l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif et une sortie autour de 50 à 55 millions d’euros permettrait de sécuriser une partie du plan financier estival. Selon Il Messaggero, la situation de la Roma est toutefois loin d’être simple. Le club italien doit impérativement générer environ 50 millions d’euros de plus-value avant la fin du mois de juin afin de respecter les contraintes du fair-play financier. Cette obligation conditionne directement sa capacité à finaliser des opérations majeures, dont celle de Greenwood.

Mais pour atteindre cet objectif, la Roma explore plusieurs pistes de ventes. Parmi elles, le milieu français Manu Koné est régulièrement cité comme un possible « sacrifice » économique. Le joueur attire l’attention d’Arsenal et de Chelsea, mais nourrit un rêve plus personnel : évoluer un jour au PSG. Une situation qui, sans lien direct avec Marseille, pourrait ralentir la chaîne financière attendue par l’OM. Tant que la Roma n’a pas sécurisé ses ventes prioritaires, elle ne peut pas garantir l’arrivée des fonds nécessaires pour accélérer sur Greenwood.

L’OM a-t-il seulement un plan B pour Greenwood ?

Dans ce contexte, le dossier s’en retrouve fragilisé à un moment clé. Les dirigeants de l’OM attendent des garanties concrètes, alors que les discussions avec les Italiens semblent dépendre de multiples variables externes. Du côté du joueur, la situation reste relativement stable. Mason Greenwood reste ouvert à un départ et l’AS Rome conserve un accord de principe avec l’attaquant autour d’un contrat progressif estimé à environ 5 millions d’euros par an. Mais sans validation financière rapide, tout peut encore basculer.

La complexité de ce montage illustre parfaitement les réalités du mercato moderne, où un transfert dépend souvent de plusieurs opérations imbriquées. Dans le cas présent, le PSG apparaît en toile de fond, non pas comme acteur direct, mais comme facteur indirect pouvant influencer la fluidité d’un dossier qui concerne pourtant l’OM. Pour Marseille, l’urgence est claire. Le passage devant la DNCG impose une visibilité financière immédiate, et le cas Greenwood est devenu central dans cette équation. Chaque jour compte, et la moindre lenteur côté italien pourrait retarder un accord pourtant bien engagé. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.