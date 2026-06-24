Le nouvel entraîneur du Michel Der Zakarian pourrait être déjà confronté à une vague de départs forcée au mercato estival.

Le mercato du FC Nantes pourrait rapidement s’accélérer dans le sens des départs. Alors que Michel Der Zakarian vient de récupérer les commandes des Canaris, l’entraîneur arménien doit déjà composer avec un secteur de jeu particulièrement encombré : le milieu de terrain.

Un effectif du FC Nantes à dégraisser

Après l’arrivée de Wilitty Younoussa, première recrue estivale du club, l’effectif nantais affiche une densité impressionnante dans l’entrejeu. Une situation qui pourrait rapidement pousser la direction à prendre des décisions fortes afin d’équilibrer le groupe avant le début de la saison de Ligue 2.

L’observateur du FC Nantes Emmanuel Merceron a d’ailleurs mis le doigt sur ce problème grandissant : « Ça commence à ressembler à un embouteillage au milieu. Younoussa, Sissoko, Lepenant, Leroux, Deuff, Diack, Gomes, Foucan. Dans le 4-2-3-1 de MDZ, tout ce monde-là pour 2 places, ça annonce probablement pas mal de départs. » Un constat difficile à contester. Avec huit profils susceptibles d’occuper les postes axiaux, la concurrence s’annonce féroce et plusieurs joueurs pourraient rapidement comprendre que leur temps de jeu sera limité.

Younoussa redistribue les cartes

Le retour en Ligue 2 impose au FC Nantes une reconstruction rapide mais également une gestion rigoureuse de son effectif. Michel Der Zakarian apprécie généralement les groupes resserrés et les hiérarchies claires. Difficile d’imaginer autant de milieux rester toute la saison sans provoquer frustrations et mécontentements. Certains dossiers pourraient donc s’accélérer dans les prochaines semaines. Des jeunes en quête de temps de jeu pourraient être prêtés tandis que certains éléments plus expérimentés pourraient être invités à trouver un nouveau défi.

L’arrivée de Wilitty Younoussa change également la donne. Le Camerounais possède déjà une solide expérience de la Ligue 2 avec plus de 140 matchs au compteur et arrive avec l’ambition de s’imposer immédiatement comme un titulaire potentiel. Son profil dynamique et son volume de jeu correspondent parfaitement aux exigences de Michel Der Zakarian, ce qui pourrait indirectement fragiliser plusieurs concurrents directs au sein de l’effectif nantais. À plus d’un mois de la reprise du championnat, le chantier est loin d’être terminé. Si les Canaris continuent de se renforcer, ils devront également faire de la place. Et au milieu de terrain, les prochaines semaines pourraient être particulièrement agitées.