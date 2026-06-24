Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’international camerounais Wilitty Younoussa rejoint le FC Nantes pour deux saisons et devient la première recrue de ce mercato estival.

Le FC Nantes lance enfin son mercato. Après plusieurs semaines marquées par les prolongations de contrat et la promotion de jeunes du centre de formation, les Canaris viennent d’officialiser leur première recrue estivale.

Wilitty Younoussa signe au FC Nantes

Libre après la fin de son aventure à Rodez, Wilitty Younoussa s’est engagé avec le FC Nantes pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. À 24 ans, l’international camerounais (2 sélections) débarque avec une solide expérience du championnat. Entre Dijon et Rodez, il totalise déjà 141 matches de Ligue 2, un atout précieux pour une équipe qui découvre cet environnement après sa relégation. Cette saison encore, il a montré son importance dans l’entrejeu ruthénois en disputant 25 rencontres et en inscrivant notamment le but victorieux contre le Red Star lors des play-offs.

Le recrutement de Younoussa correspond parfaitement aux exigences de Michel Der Zakarian. Capable de récupérer des ballons, de répéter les efforts et de se projeter rapidement vers l’avant, le Camerounais possède le volume de jeu et l’impact physique recherchés par le technicien nantais. Sa connaissance de la Ligue 2 devrait également faciliter son intégration dans un championnat où l’intensité et l’engagement sont souvent déterminants.

Franck Kita attendu au tournant

Avec cette première recrue, le FC Nantes affiche clairement ses ambitions. Les dirigeants veulent bâtir un effectif compétitif capable de retrouver rapidement la Ligue 1. Le choix d’un joueur habitué aux exigences de la division va dans ce sens. D’autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines, notamment dans le secteur défensif où plusieurs pistes restent à l’étude.

Cette officialisation intervient quelques heures avant une conférence de presse importante (14h). Franck Kita et Michel Der Zakarian doivent présenter les grandes lignes de la saison à venir. Un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters, toujours en quête de réponses après la relégation. Le recrutement, les ambitions sportives, les moyens accordés au coach et les futurs mouvements du mercato devraient être au cœur des discussions.