Alors que la reprise est programmée en août, un joueur de Ligue 2 est en mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône.

L’émotion est immense dans le football français. Alors que les clubs de Ligue 2 préparent activement la reprise de la saison, une tragédie est venue bouleverser le monde du football ce lundi dans la région lyonnaise. Un jeune joueur évoluant dans un club de Ligue 2 se trouve en état de mort cérébrale après une noyade survenue dans le Rhône. Une nouvelle dramatique qui suscite une vive émotion bien au-delà de son club.

Une baignade qui tourne au cauchemar

Selon les informations de BFM TV, le footballeur d’une vingtaine d’années se baignait avec deux amis dans le Rhône aux alentours de 17h30 lundi après-midi. Le drame s’est produit au niveau du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, dans une zone pourtant interdite à la baignade. Les deux autres personnes présentes ont pu être réanimées. Le jeune joueur, lui, a été transporté dans un état extrêmement grave avant que son état de mort cérébrale ne soit confirmé.

Face à ce drame, le parquet de Lyon a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être éclaircies par les investigations en cours. Cette tragédie intervient dans un contexte particulièrement sensible marqué par des températures exceptionnelles dans toute la France.

La canicule pointée du doigt

Depuis plusieurs jours, le pays subit un épisode de chaleur intense qui pousse de nombreuses personnes à rechercher de la fraîcheur à proximité des cours d’eau. La ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari, a d’ailleurs rappelé les consignes de prudence après avoir évoqué « une vingtaine de décès » par noyade depuis le début du week-end. « Je viens ce matin rappeler les consignes de sécurité à respecter. Ce n’est pas anodin, par des épisodes de canicule comme cela, d’aller se baigner dans des zones qui ne sont pas surveillées », a-t-elle expliqué.

À quelques semaines du début de la nouvelle saison, cette terrible nouvelle rappelle à quel point un drame peut frapper à tout moment. Les pensées du monde du football se tournent désormais vers le joueur, ses proches, ses coéquipiers ainsi que son club, profondément touchés par cette tragédie. Alors que la canicule continue de frapper une grande partie du pays, ce drame constitue également un rappel brutal de l’importance de respecter les consignes de sécurité autour des zones de baignade.