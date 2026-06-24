Raphaël Lipinski (Rodez, 23 ans) aurait pu rejoindre le FC Nantes au mercato mais Michel Der Zakarian n’a pas donné suite à cette piste. Les datas pourraient lui donner tort…

Décision surprenante sur les bords de Loire. Comme expliqué ce lundi, le FC Nantes aurait choisi de ne pas donner suite au dossier Raphaël Lipinski, malgré des statistiques particulièrement impressionnantes en Ligue 2. Une position directement attribuée à Michel Der Zakarian, qui aurait mis un terme aux discussions internes autour du défenseur aveyronnais. Une décision qui interroge, tant le profil du joueur semblait correspondre aux besoins du club.

Un profil très performant en Ligue 2

Âgé de 23 ans, Raphaël Lipinski s’est imposé cette saison comme l’un des défenseurs les plus réguliers du championnat. Capitaine de son équipe sous les ordres de Didier Santini, le gaucher a enchaîné les performances solides, confirmées par les données avancées. Selon Data’Scout, il figure parmi les meilleurs défenseurs relanceurs de Ligue 2, avec un indice de 65 dans ce rôle spécifique, ce qui le place tout en haut de la hiérarchie à son poste.

Sur 36 matchs et 3 540 minutes disputées, les chiffres parlent pour lui :

75 actions défensives réussies (contre 50 en moyenne)

83 interceptions ajustées à la possession

80 passes longues réussies

79 passes progressives

93 courses progressives

Des données qui montrent un défenseur particulièrement à l’aise dans la relance et la projection, un profil moderne de plus en plus recherché.

Un profil taillé pour le FC Nantes… et l’ASSE ?

Avec le départ de Nicolas Cozza à l’issue de son prêt, le FC Nantes cherchait logiquement à renforcer son couloir gauche. Le profil gaucher, polyvalent et propre dans la relance de Lipinski correspondait parfaitement à ce besoin. Sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à environ 2,5 M€, le joueur représentait même une opportunité financièrement accessible pour un club de Ligue 1. Mais selon Ouest-France, Der Zakarian aurait finalement décidé de ne pas poursuivre sur cette piste. Une décision sportive assumée, même si elle laisse planer des interrogations en interne, au vu des performances du joueur.

Selon Morning Foot, ce choix pourrait rapidement profiter à d’autres clubs. Avec un tel niveau de performance statistique en Ligue 2, Raphaël Lipinski ne devrait pas rester longtemps sans prétendants, que ce soit en France ou à l’étranger. Si l’ASSE n’est pas citée, de possibles départs en défense pourraient ouvrir une brèche bien que l’on ne sache pas encore quel profil de recrues priorisera Ian Cathro. Pour l’heure, Lipinski ressemble à une vraie opportunité manquée sur le mercato, surtout quand on se rappelle sa dernière prestation dans le Chaudron…