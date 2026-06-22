À LA UNE DU 22 JUIN 2026
[18:05]ASSE Mercato : un nouveau départ scelle une tendance forte chez Kilmer Sports
[17:45]Stade Rennais Mercato : le nouveau Kalimuendo offert à Haise ?
[17:25]FC Nantes Mercato : Der Zakarian a recalé un capitaine de Ligue 2 !
[17:05]OL Mercato : Lyon boucle déjà une quatrième recrue !
[16:45]OM Mercato : Lorenzi répond à Aguerd pour son avenir
[16:20]RC Lens : les premières pistes de Leca pour le mercato estival
[16:00]PSG Mercato : quatre transferts bouclés en Angleterre en pleine Coupe du Monde ?
[15:40]ASSE Mercato : pluie de bonnes nouvelles pour Davitashvili ! 
[15:20]OM, Stade Rennais Mercato : énorme retournement de situation dans le dossier Malang Sarr !
[15:00]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur deuxième recrue, c’est un joueur de Ligue 2 !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian a recalé un capitaine de Ligue 2 !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 17:25
Raphaël Lipinski

Comme son coéquipier de Rodez, Wilitty Younoussa, Raphaël Lipinski aurait pu rejoindre le FC Nantes cet été. Mais Michel Der Zakarian n’aurait finalement pas donné suite à cette piste.

Décidément, le FC Nantes prospecte du côté de Rodez pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Comme l’a révélé L’Équipe ce lundi, le club nantais aurait obtenu la signature libre de Wilitty Younoussa, en fin de contrat cet été avec le RAF. Mais le milieu de terrain camerounais ne serait pas le seul Ruthénois suivi par les Canaris. Les dirigeants nantais auraient également coché le nom de Raphaël Lipinski.

Der Zakarian ne veut pas de Lipinski

Selon les informations de Ouest-France, le défenseur central de Rodez figurait lui aussi sur les tablettes du FC Nantes en ce début de mercato estival. Capitaine du RAF malgré ses 22 ans, Lipinski sort de plusieurs saisons pleines en Ligue 2 où il s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’arrière-garde aveyronnaise. Solide dans les duels et apprécié pour son leadership, il semblait cocher plusieurs cases recherchées par le club nantais.

Mais Raphaël Lipinski ne devrait finalement pas suivre Wilitty Younoussa sur les bords de l’Erdre. Et pour cause, le nouvel entraîneur du FCN, Michel Der Zakarian, n’aurait pas validé la venue du capitaine ruthénois. Un choix fort de la part du technicien arménien, qui souhaiterait visiblement se tourner vers d’autres profils pour renforcer sa défense centrale cet été.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot