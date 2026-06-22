FC Nantes Mercato : Der Zakarian a recalé un capitaine de Ligue 2 !

Comme son coéquipier de Rodez, Wilitty Younoussa, Raphaël Lipinski aurait pu rejoindre le FC Nantes cet été. Mais Michel Der Zakarian n’aurait finalement pas donné suite à cette piste.

Décidément, le FC Nantes prospecte du côté de Rodez pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Comme l’a révélé L’Équipe ce lundi, le club nantais aurait obtenu la signature libre de Wilitty Younoussa, en fin de contrat cet été avec le RAF. Mais le milieu de terrain camerounais ne serait pas le seul Ruthénois suivi par les Canaris. Les dirigeants nantais auraient également coché le nom de Raphaël Lipinski.

Der Zakarian ne veut pas de Lipinski

Selon les informations de Ouest-France, le défenseur central de Rodez figurait lui aussi sur les tablettes du FC Nantes en ce début de mercato estival. Capitaine du RAF malgré ses 22 ans, Lipinski sort de plusieurs saisons pleines en Ligue 2 où il s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’arrière-garde aveyronnaise. Solide dans les duels et apprécié pour son leadership, il semblait cocher plusieurs cases recherchées par le club nantais.

Mais Raphaël Lipinski ne devrait finalement pas suivre Wilitty Younoussa sur les bords de l’Erdre. Et pour cause, le nouvel entraîneur du FCN, Michel Der Zakarian, n’aurait pas validé la venue du capitaine ruthénois. Un choix fort de la part du technicien arménien, qui souhaiterait visiblement se tourner vers d’autres profils pour renforcer sa défense centrale cet été.