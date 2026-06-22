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FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur deuxième recrue, c’est un joueur de Ligue 2 !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 15:00
Wilitty Younoussa

Le FC Nantes aurait bouclé l’arrivée libre du milieu de terrain camerounais, Wilitty Younoussa, en provenance de Rodez.

La nomination de Michel Der Zakarian actée depuis mercredi dernier, le FC Nantes accélère son mercato estival. Après avoir bouclés l’arrivée libre de Maxime Dupé, appelé à succéder à Anthony Lopes dans les cages nantaises, les dirigeants nantais aurait ficelé une deuxième recrue.

Un milieu de Ligue 2 arrive chez les Canaris !

En effet, selon les informations de L’Équipe, Wilitty Younoussa devrait rejoindre librement les Canaris cet été. En fin de contrat cet été avec Rodez, le milieu de terrain camerounais devrait s’engager deux ans en faveur du club des bords de l’Erdre, soit jusqu’en juin 2028.

Wilitty Younouss connaît parfaitement la Ligue 2 pour y avoir évolué lors des cinq dernières saisons, d’abord sous les couleurs de Dijon en 2021-2022, puis avec le RAF entre 2022 et 2026. Milieu travailleur et généreux dans l’effort, le Camerounais s’est imposé comme l’un des cadres de l’entrejeu ruthénois ces dernières années. Son expérience du championnat et sa régularité pourraient constituer de précieux atouts pour un FC Nantes qui ambitionne de jouer les premiers rôles dans la course à la remontée.

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