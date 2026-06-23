Certaines voix s’élèvent pour le retour d’un certain Rémy Cabella (36 ans) à l’ASSE sur ce mercato estival.

Et si l’ASSE réalisait un retour aussi inattendu que séduisant cet été ? Alors que le club stéphanois poursuit sa reconstruction en Ligue 2 sous les ordres d’Ian Cathro, le nom de Rémy Cabella revient avec insistance dans les rumeurs. Libre de tout contrat après la fin de son aventure récente au FC Nantes, l’ancien milieu offensif des Verts possède plusieurs arguments qui séduisent une partie des observateurs. À 36 ans, l’ancien Stéphanois pourrait-il encore rendre de précieux services dans le Forez ?

Les datas plaident pour Cabella

Morning Foot s’est penché sur le profil du joueur et les conclusions sont particulièrement favorables : « 100e centile PD attendues, 94 xA, libre de tout contrat. Cabella en Ligue 2 avec l’ASSE ? Data’Scout valide. Le Chaudron serait probablement ravi. » Même si l’âge du joueur peut susciter des interrogations, ses statistiques de création restent impressionnantes. Dans une équipe qui devra souvent faire le jeu et débloquer des défenses regroupées, un profil aussi créatif pourrait représenter une arme précieuse.

Au-delà de ses qualités techniques, plusieurs observateurs mettent en avant un autre aspect : son expérience. Pour Laurent Hess, de La Voix des Verts, Cabella apporterait bien davantage que du talent ballon au pied. Son vécu, sa personnalité et sa connaissance du club pourraient constituer des atouts majeurs dans un vestiaire appelé à jouer les premiers rôles. L’ancien Stéphanois connaît parfaitement l’environnement du club, les attentes du public et la pression qui accompagne le maillot vert. Dans une saison où l’ASSE visera un retour rapide parmi l’élite, cet aspect pourrait avoir son importance.

Une piste crédible pour l’ASSE ?

Prêté ces six derniers mois au FC Nantes, Rémy Cabella n’a toutefois pas réussi à empêcher la relégation des Canaris en Ligue 2. Pour autant, la situation collective n’efface pas les qualités individuelles du joueur, qui demeure l’un des profils les plus créatifs encore disponibles sur le marché. Libre de tout contrat, il représente également une opportunité financièrement accessible pour de nombreux clubs.

La question reste ouverte. Entre son âge, son expérience, ses qualités de passeur et son attachement au club, le dossier Cabella possède de nombreux arguments. Pour Ian Cathro, qui cherche à bâtir une équipe capable de dominer le championnat, l’arrivée d’un joueur capable de faire la différence dans les petits espaces pourrait être particulièrement intéressante. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’ASSE envisagent réellement cette option ou si l’idée restera au stade du débat entre observateurs et supporters. Cabella, lui, pourrait être séduit par l’idée d’un retour dans le Forez…