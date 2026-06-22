À LA UNE DU 22 JUIN 2026
[22:30]FC Nantes Mercato : Wilitty Younoussa, la future recrue des Canaris, ça vaut quoi ?
[22:00]OM Mercato : Balerdi a fait rater 25 M€ à Marseille !
[21:36]France – Irak : la compo des Bleus est tombée !
[21:20]OL : une énorme annonce est tombée sur l’avenir du club !
[21:02]Mondial 2026 : grâce à Medina (OM), Messi entre encore plus dans l’histoire et qualifie l’Argentine pour les 16es !
[20:36]OM Mercato : le PSG prêt à faire capoter le transfert de Greenwood !
[20:12]RC Lens : Toppmöller a tranché pour Cahuzac !
[19:50]ASSE Mercato : un club aurait bouclé l’arrivée de Stassin !
[19:30]RC Lens, OM Mercato : El Aynaoui envoyé au Barça par son père !
[19:10]FC Nantes Mercato : visite médicale programmée ce mardi pour une recrue !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un club aurait bouclé l’arrivée de Stassin !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 19:50
Lucas Stassin (ASSE)

Le club anglais d’Ipswich aurait bouclé le transfert de l’attaquant de l’ASSE, Lucas Stassin.

Retenu l’été dernier par l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin a de grandes chances de quitter le club forézien cet été, alors que les Verts évolueront de nouveau en Ligue 2 la saison prochaine. L’attaquant belge ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants puisque le FC Porto, le Sporting Portugal, Braga, Brentford, Ipswich, Naples ou encore Galatasaray seraient sur les rangs pour tenter de le recruter. De leur côté, les dirigeants stéphanois ne souhaiteraient pas vendre à tout prix l’ancien joueur de Westerlo et n’auraient aucune intention de le brader malgré les nombreuses sollicitations.

Stassin vers Ipswich ?

Et l’un de ces clubs serait particulièrement passé à l’offensive pour s’attacher les services de l’avant-centre des Verts : Ipswich. Comme rapporté par le compte X Ipswich Town Türkiye, le club anglais, promu en Premier League la saison prochaine, et l’ASSE auraient trouvé un accord verbal pour le transfert de Lucas Stassin.

Le montant de l’opération s’élèverait entre 12 et 15 millions d’euros. Ipswich aurait également conclu un accord verbal avec le joueur de 21 ans concernant les contours de son futur contrat. L’arrivée de Lucas Stassin chez les Tractor Boys resterait toutefois conditionnée à la validation du futur coach du club, Gary O’Neil. Des informations à prendre toutefois avec des pincettes, en attendant une confirmation.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot