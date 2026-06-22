ASSE Mercato : un club aurait bouclé l’arrivée de Stassin !

Le club anglais d’Ipswich aurait bouclé le transfert de l’attaquant de l’ASSE, Lucas Stassin.

Retenu l’été dernier par l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin a de grandes chances de quitter le club forézien cet été, alors que les Verts évolueront de nouveau en Ligue 2 la saison prochaine. L’attaquant belge ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants puisque le FC Porto, le Sporting Portugal, Braga, Brentford, Ipswich, Naples ou encore Galatasaray seraient sur les rangs pour tenter de le recruter. De leur côté, les dirigeants stéphanois ne souhaiteraient pas vendre à tout prix l’ancien joueur de Westerlo et n’auraient aucune intention de le brader malgré les nombreuses sollicitations.

Stassin vers Ipswich ?

Et l’un de ces clubs serait particulièrement passé à l’offensive pour s’attacher les services de l’avant-centre des Verts : Ipswich. Comme rapporté par le compte X Ipswich Town Türkiye, le club anglais, promu en Premier League la saison prochaine, et l’ASSE auraient trouvé un accord verbal pour le transfert de Lucas Stassin.

Le montant de l’opération s’élèverait entre 12 et 15 millions d’euros. Ipswich aurait également conclu un accord verbal avec le joueur de 21 ans concernant les contours de son futur contrat. L’arrivée de Lucas Stassin chez les Tractor Boys resterait toutefois conditionnée à la validation du futur coach du club, Gary O’Neil. Des informations à prendre toutefois avec des pincettes, en attendant une confirmation.