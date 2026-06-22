Oscar Garcia, l’éphémère entraineur de l’ASSE au début de la saison 2017-2018, traverse une nouvelle période difficile en carrière.

Encore une histoire express pour Oscar Garcia. Passé sur le banc de l’ASSE lors de la saison 2017-2018, le technicien espagnol reste associé à un passage court mais marquant dans le Forez. Quelques années plus tard, son parcours continue de s’écrire sur le même rythme… celui des expériences très brèves. Nommé récemment à l’Ajax Amsterdam après un passage en réserve, Oscar Garcia n’aura finalement pas eu le temps d’imprimer sa marque.

Le club néerlandais a officialisé une séparation à l’amiable après seulement cinq mois de collaboration, confirmant une nouvelle aventure écourtée pour l’ancien entraîneur de l’ASSE. Une décision qui s’inscrit dans une tendance devenue presque récurrente dans la carrière du technicien espagnol, souvent appelé pour des projets de transition mais rarement installé dans la durée.

Un parcours marqué par des passages express

Avant même cette expérience à l’Ajax, Oscar Garcia avait déjà enchaîné plusieurs expériences très courtes sur différents bancs européens et internationaux :

Olympiakos : environ 3 mois

Celta Vigo : environ 12 mois

Stade de Reims : environ 15 mois

Louvain : environ 12 mois

Chivas Guadalajara : environ 4 mois

Ajax Amsterdam : 5 mois

Des chiffres qui illustrent une carrière faite de projets courts, souvent interrompus avant d’avoir réellement pu s’installer dans la continuité.

Un passage à l’ASSE déjà dans la même logique

Du côté de l’ASSE, son passage reste également associé à une période relativement brève. Arrivé avec des ambitions de relance, il n’aura finalement passé que quelques mois sur le banc stéphanois avant de quitter le club. Dans le contexte actuel, cette nouvelle expérience écourtée à l’Ajax ne fait que renforcer l’image d’un entraîneur souvent associé à des projets instables, malgré des débuts parfois prometteurs.

À chaque nouvelle nomination, l’histoire semble se répéter : une arrivée pleine d’attentes, une phase d’adaptation, puis une séparation rapide. Ce schéma interroge forcément sur la compatibilité entre le style de management d’Oscar Garcia et les projets des clubs qui font appel à lui.

L’Ajax, pourtant habitué à la stabilité et au développement de long terme, n’aura pas fait exception. La direction a préféré mettre fin à l’expérience rapidement plutôt que de poursuivre dans un contexte jugé insuffisamment convaincant.

Et maintenant ?

À 100 % tourné vers la suite de sa carrière, Oscar Garcia va une nouvelle fois devoir rebondir. Son profil reste attractif sur le papier, mais ses passages successifs très courts posent désormais question chez certains dirigeants.

Pour l’ASSE, cette nouvelle actualité n’a pas d’impact direct, mais elle rappelle un passage qui s’inscrit désormais dans une carrière faite de transitions rapides plutôt que de projets durables. Une trajectoire atypique, qui continue de surprendre à chaque nouvelle étape.