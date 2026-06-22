En plein mercato estival, l’ASSE a annoncé l’arrivée d’un jeune défenseur très prometteur.

L’avenir se construit dès aujourd’hui. Alors que l’ASSE poursuit son développement sportif à tous les niveaux, le club ligérien continue également de renforcer sa préformation en attirant les meilleurs jeunes talents de la région. Un nouveau joueur vient ainsi de s’engager avec les Verts pour la saison prochaine.

L’ASSE mise encore sur la jeunesse

Depuis plusieurs années, l’ASSE accorde une attention particulière au recrutement des jeunes joueurs évoluant dans son bassin local. Une stratégie qui permet au club de détecter précocement les profils les plus prometteurs tout en renforçant ses liens avec les clubs partenaires du territoire. Cette politique porte une nouvelle fois ses fruits avec l’arrivée d’un talent très suivi dans la région. La génération 2013 accueillera en effet un nouveau défenseur à partir de la saison prochaine.

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Étrat La Tour, Eden Agningoran Poncet a convaincu les recruteurs stéphanois grâce à ses performances régulières. Le jeune défenseur se distingue notamment par sa solidité dans les duels, sa qualité technique et son engagement constant sur le terrain. Des qualités qui lui ont permis de franchir un nouveau cap dans son parcours de formation. Après plusieurs mois d’observation, l’ASSE a donc décidé de lui offrir l’opportunité de poursuivre sa progression au sein de son centre de préformation. Une étape importante pour ce jeune joueur qui intégrera les U13 stéphanois la saison prochaine.

Une collaboration renforcée avec l’Étrat La Tour

Cette signature illustre également l’excellente relation entretenue entre l’ASSE et l’Étrat La Tour, club reconnu pour la qualité de son travail auprès des jeunes. Eden Agningoran Poncet devient ainsi le troisième joueur issu de cette structure à rejoindre les rangs stéphanois en vue de la prochaine saison. Avant lui, David Yoka et Peter Lohoba-Sami avaient déjà fait le choix de poursuivre leur développement sous les couleurs des Verts.

Cette série de recrutements démontre la volonté de l’ASSE de sécuriser les profils les plus prometteurs de son territoire tout en préparant l’avenir sur le long terme. Même si le chemin vers le haut niveau reste encore long, le club stéphanois confirme sa confiance dans sa filière de formation, un secteur historiquement essentiel dans l’identité des Verts.