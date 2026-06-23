Les fortes chaleurs pourraient-elles décaler la date de reprise du FC Nantes sous la houlette de Michel Der Zakarian ?

Le retour à l’entraînement du FC Nantes suscite déjà quelques interrogations. Alors que les Canaris doivent retrouver les terrains ce mercredi sous la direction de Michel Der Zakarian, les températures exceptionnellement élevées observées en France alimentent les discussions chez les supporters. Avec des pics proches des 40 degrés annoncés dans plusieurs régions, certains s’interrogent sur le maintien du programme initial.

Les supporters du FC Nantes s’inquiètent

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters du FC Nantes ont fait part de leurs doutes concernant le déroulement normal de cette reprise estivale.« Du coup on est vraiment sûr que le FC Nantes va reprendre l’entraînement mercredi avec 40 degrés ??? Je suis pas sûr de ça », s’interroge notamment un supporter. Une inquiétude compréhensible alors que les conditions climatiques rendent les efforts physiques particulièrement exigeants.

Pour autant, un report complet de la reprise semble peu probable. Dans ce type de situation, les clubs professionnels adaptent généralement leur organisation. Les séances peuvent être programmées tôt le matin, raccourcies ou allégées afin de limiter les risques liés aux fortes chaleurs. Une autre hypothèse évoquée consiste à consacrer cette première journée principalement aux examens médicaux, aux tests physiques et aux évaluations individuelles, des activités moins exposées qu’une séance intensive sur le terrain.

Der Zakarian habitué à gérer ce type de contexte

Le staff de Michel Der Zakarian dispose d’une solide expérience des préparations estivales. Les protocoles liés aux épisodes de chaleur sont désormais bien connus dans le football professionnel : hydratation renforcée, surveillance médicale accrue, adaptation des charges de travail et horaires aménagés. L’objectif reste de lancer la préparation dans les meilleures conditions sans prendre de risques inutiles avec les joueurs.

À ce stade, aucune communication officielle du FC Nantes ne laisse penser à un changement de programme. Mais comme souvent lors d’épisodes météorologiques extrêmes, les décisions définitives peuvent être prises au dernier moment en fonction des températures réellement constatées sur place. Une chose est sûre : la santé des joueurs restera la priorité absolue du staff nantais au moment de lancer cette nouvelle saison, particulièrement attendue après la relégation en Ligue 2.