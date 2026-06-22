FC Nantes Mercato : visite médicale programmée ce mardi pour une recrue !

Future recrue estivale du FC Nantes, Maxime Dupé devrait passer ce mardi sa visite médicale avec les Canaris.

Comme annoncé la semaine dernière par L’Équipe, Maxime Dupé va bien faire son retour au FC Nantes, six ans après son départ. Arrivé au terme de son contrat avec l’OGC Nice cet été, le gardien de 34 ans devrait s’engager librement en faveur des Canaris. Un retour qui permettrait au club nantais de s’offrir un portier expérimenté, qui connaît parfaitement la maison jaune et verte.

Visite médicale ce mardi pour Dupé !

Si les dirigeants nantais auraient également bouclé entre-temps l’arrivée libre de Wilitty Younoussa, Maxime Dupé devrait devenir la première recrue estivale officialisée par le FCN. D’après Ouest-France, la visite médicale de l’ancien portier des Aiglons serait programmée ce mardi. Il devrait ensuite parapher un contrat de deux saisons avec son club formateur, assorti d’une année supplémentaire en option.