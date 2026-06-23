Si le nom d’Alexandre Mendy a été susurré au FC Nantes, l’attaquant du Montpellier HSC devrait trouver porte close chez les Canaris sur ce mercato.

À la recherche de renforts offensifs pour préparer son retour en Ligue 2, le FC Nantes multiplie les réflexions sur le marché. La situation de Matthis Abline, dont l’avenir reste incertain, pousse notamment les dirigeants nantais à étudier plusieurs profils capables d’apporter des garanties devant le but.

La rumeur Mendy déjà démentie

Parmi eux, le nom d’Alexandre Mendy a récemment été évoqué. Meilleur buteur de l’histoire du Stade Malherbe de Caen, l’attaquant de 32 ans présente en effet un profil séduisant pour un club ambitieux en Ligue 2. Expérimenté, puissant et habitué aux joutes du championnat, le Franco-Bissau-Guinéen coche plusieurs cases recherchées par les formations visant la montée.

Mais selon plusieurs échos, cette piste n’aurait en réalité jamais pris une véritable ampleur au FC Nantes. L’insider Belo Foot 13 a notamment fermé la porte à une arrivée de l’avant-centre en Loire-Atlantique. « Alexandre Mendy n’ira pas à Nantes encore moins avec la direction sportive mise en place. Il est même prêt à refaire monter Caen en Ligue 2 sous la direction sportive de Mathieu Bodmer ! », a-t-il assuré.

Der Zakarian lorgne la L2

Une déclaration qui tend à confirmer que le buteur privilégierait aujourd’hui la stabilité et la poursuite de son aventure normande plutôt qu’un nouveau défi sous les couleurs nantaises. Pour autant, le besoin offensif demeure bien réel chez les Canaris. Michel Der Zakarian souhaite s’appuyer sur des joueurs expérimentés et parfaitement adaptés au football français afin de viser une remontée immédiate en Ligue 1. Dans cette logique, plusieurs profils de Ligue 2 continuent d’être observés.

Le technicien du FC Nantes veut éviter les paris trop risqués et privilégie des attaquants capables de produire des statistiques dès leur arrivée. Si Alexandre Mendy semble désormais hors course, le FC Nantes devrait rapidement activer d’autres pistes dans le secteur offensif. D’autant que l’avenir de Matthis Abline pourrait conditionner une partie du recrutement à venir. Une chose est sûre : les Canaris veulent un buteur capable de faire la différence immédiatement dans la course à la remontée.