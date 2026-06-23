Enfant de la formation, Jalen Foucan (17 ans) a signé son premier contrat professionnel au FC Nantes.

Le FC Nantes continue de miser sur sa formation. Réputé pour son travail avec les jeunes talents, le club nantais vient de sécuriser l’avenir de l’un de ses espoirs les plus prometteurs.

Une étape majeure dans sa progression

À seulement 17 ans, Jalen Foucan a officiellement signé son premier contrat professionnel avec les Canaris, une étape importante dans la jeune carrière du milieu offensif. Une excellente nouvelle pour le FC Nantes, qui confirme sa volonté de construire une partie de son avenir sur les talents issus de son centre de formation. Formé au FC Nantes, Jalen Foucan franchit un cap symbolique avec cette première signature professionnelle.

Le jeune joueur n’a pas caché sa fierté au moment d’officialiser la nouvelle sur ses réseaux sociaux : « Fier et honoré de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Un grand merci à ma famille, mes proches et au club pour leur confiance. Une nouvelle étape commence, le travail continue. » Un message simple mais fort, qui illustre l’importance de ce moment pour un joueur qui évolue depuis plusieurs années dans l’environnement nantais.

Le FC Nantes poursuit sa politique de formation

Malgré une période sportive parfois mouvementée ces dernières saisons, le FC Nantes continue de s’appuyer sur l’une de ses plus grandes forces : la formation. Le club a régulièrement vu émerger de jeunes talents capables d’intégrer progressivement le groupe professionnel. En sécurisant l’avenir de Jalen Foucan, les dirigeants démontrent leur confiance dans le potentiel du milieu offensif. À 17 ans seulement, le plus dur commence désormais pour le jeune Nantais. Cette signature ne constitue pas un aboutissement mais plutôt le début d’une nouvelle aventure.

Le joueur va désormais tenter de poursuivre sa progression afin de se rapprocher progressivement de l’équipe première et gagner du temps de jeu au plus haut niveau. Dans un football où les jeunes talents sont de plus en plus sollicités très tôt, le FC Nantes espère avoir sécurisé l’un de ses futurs atouts offensifs. Dans un contexte où les supporters attendent également des renforts plus expérimentés sur le mercato, cette signature rappelle que l’avenir du club passe aussi par son centre de formation.