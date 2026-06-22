La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Michel Der Zakarian calque son nouveau projet sur Le Mans afin de faire remonter le FC Nantes immédiatement en Ligue 1.

Reléguer pour mieux rebondir. Voilà l’objectif affiché du FC Nantes après sa descente en Ligue 2. Alors que les supporters attendent avec impatience les premiers mouvements du mercato estival, Michel Der Zakarian travaille déjà sur les contours de son futur effectif.

Le Mans inspire Der Zakarian

Selon nos informations, l’entraîneur du FC Nantes s’inspire fortement de l’exemple du Mans pour bâtir son projet. Le club sarthois a récemment démontré qu’il était possible de retrouver la Ligue 1 avec des moyens financiers limités grâce à une politique sportive cohérente, un recrutement ciblé et un collectif performant. Une trajectoire qui séduit particulièrement le technicien arménien.

Pour Der Zakarian, l’objectif est clair : construire une équipe compétitive sans entrer dans une surenchère financière. Le coach nantais privilégie avant tout l’expérience, la connaissance du football français et la capacité des joueurs à répondre immédiatement aux exigences de la Ligue 2, un championnat réputé difficile et particulièrement exigeant sur le plan physique.

Des profils expérimentés ciblés en L2

Si aucun nom n’a encore filtré concernant les futures recrues nantaises, plusieurs pistes de travail se dessinent déjà. Le staff du FC Nantes recherche en priorité des joueurs habitués aux joutes du championnat de France. L’idée est d’éviter les paris trop risqués et de miser sur des éléments capables d’apporter rapidement une plus-value sportive. Dans cette optique, plusieurs dossiers en Ligue 2 sont actuellement étudiés. Le marché pourrait offrir de belles opportunités à Nantes, notamment parmi les joueurs en fin de contrat ou ceux souhaitant rejoindre un projet ambitieux avec une remontée immédiate comme objectif. Cette stratégie rappelle effectivement celle du Mans, qui a su s’appuyer sur un recrutement intelligent et des joueurs parfaitement adaptés à son environnement pour franchir les étapes nécessaires vers l’élite.

AU FC Nantes, la mission sera toutefois différente. Le poids de l’histoire du club, les attentes populaires et la pression médiatique imposent un résultat rapide. Les Canaris ne pourront pas se permettre de s’installer durablement en Ligue 2. Michel Der Zakarian en est parfaitement conscient. Connu pour sa rigueur et sa connaissance du club, l’ancien défenseur nantais entend bâtir un groupe solide, capable de répondre présent dès les premières journées du championnat. Plus que les noms, c’est avant tout un état d’esprit et une identité collective qu’il souhaite insuffler. Le mercato du FC Nantes devrait donc progressivement s’accélérer dans les prochaines semaines. Une chose semble déjà certaine : le technicien nantais ne compte pas révolutionner son effectif à coups de dépenses extravagantes. Son modèle est identifié, et il porte un nom qui pourrait surprendre : Le Mans.