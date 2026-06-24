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OM : Genesio a déjà craqué pour un buteur de la Coupe du Monde, c’est un ancien de l’OL et du Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 06:00
Amine Gouiri (Algérie)

Pas encore installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio craque déjà pour un buteur filou de la Coupe du Monde 2026. 

Le futur projet marseillais prend déjà forme dans les coulisses. Pas encore officiellement installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio semble déjà avoir identifié certains profils qu’il souhaiterait retrouver dans son futur effectif. Et un nom revient avec insistance : Amine Gouiri, en pleine Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie.

Genesio, un lien fort avec Gouiri

Sous le maillot de la sélection algérienne, Amine Gouiri a récemment frappé fort. Après une première rencontre compliquée face à l’Argentine, l’attaquant a parfaitement réagi en inscrivant le but décisif contre la Jordanie (2-1), confirmant son importance dans le dispositif des Fennecs. Une prestation qui relance totalement sa dynamique dans la compétition.

Ce n’est pas un hasard si son nom circule déjà du côté de Marseille. Bruno Genesio connaît parfaitement le joueur et entretient avec lui une relation technique forte. Comme le rappelle le compte GP013, l’entraîneur a joué un rôle important dans sa progression : lancement en professionnel à l’OL en 2017 et développement au Stade Rennais entre 2022 et 2024. Un historique qui crée naturellement une forme de confiance entre les deux hommes.

Un profil apprécié pour le projet de l’OM

Dans l’idée d’un OM plus ambitieux offensivement, le profil de Gouiri coche plusieurs cases : mobilité, intelligence de déplacement et capacité à jouer entre les lignes. Des qualités qui pourraient parfaitement s’intégrer dans un projet porté par Genesio, souvent adepte d’attaquants techniques et polyvalents.

Du côté de l’OM, les dirigeants continuent de travailler sur plusieurs pistes offensives pour renforcer l’équipe mais Gouiri semble faire partie des joueurs sur lesquels ils comptent pour la saison à venir. L’arrivée annoncée de Genesio sur le banc pourrait renforcer cette hypothèse eu égard à leur passé positif en commun. 

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