Sur le départ de l’OM, Mason Greenwood (24 ans) a déjà bouclé ses valises et s’apprête à quitter le club phocéen au mercato estival.

Le départ de Mason Greenwood n’a jamais semblé aussi proche. Alors que l’OM prépare un mercato particulièrement important pour son avenir sportif et financier, ce dossier XXL est en train de prendre une nouvelle dimension. Selon L’Équipe, le joueur de 24 ans aurait déjà fait ses valises en vue d’un transfert cet été. Une indication forte qui témoigne de l’état d’esprit du joueur, visiblement prêt à tourner la page marseillaise après une saison qui lui a permis de retrouver sa valeur sur le marché européen.

La Roma toujours en pole position

D’après les révélations d’Il Messaggero, l’AS Rome reste particulièrement confiante dans ce dossier. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent et de nouveaux échanges sont attendus dans les prochains jours. Le club italien dispose d’un atout majeur : un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur autour d’un contrat estimé à un peu moins de 5 millions d’euros par saison. Un obstacle important est donc déjà levé pour les dirigeants romains, qui concentrent désormais leurs efforts sur les négociations avec l’OM. Malgré l’optimisme italien, l’OM ne compte pas brader sa star offensive.

Les dirigeants olympiens continuent de réclamer 50 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus. Une position ferme qui s’explique par l’importance du joueur dans l’effectif mais aussi par les enjeux financiers du club. Autre élément de pression : une clause fixée à 60 millions d’euros entrerait en vigueur à partir du 1er juillet. La Roma cherche donc à accélérer afin d’éviter une hausse potentielle du coût de l’opération. Pour contourner la difficulté, les Italiens envisagent une offre structurée avec plusieurs échéances de paiement, dont une première tranche versée avant le 30 juin.

Manu Koné pourrait débloquer le transfert

Le véritable tournant du dossier pourrait toutefois venir d’un autre joueur. Afin de respecter ses objectifs financiers, la Roma doit réaliser une importante plus-value avant le 30 juin. Dans cette optique, le milieu français Manu Koné apparaît comme le principal candidat à un départ. L’Atlético de Madrid serait prêt à proposer environ 45 millions d’euros, assortis de bonus. D’autres clubs comme Chelsea FC et Arsenal FC surveillent également la situation, même si aucune offre concrète n’a encore été formulée. Une vente de Koné offrirait à la Roma les liquidités nécessaires pour passer à l’offensive sur Greenwood et répondre plus facilement aux exigences marseillaises.

Tous les voyants semblent désormais converger vers un départ de Mason Greenwood. Le joueur est prêt, la Roma est déterminée et l’OM attend une offre répondant à ses conditions. Reste à savoir si les Italiens parviendront à débloquer rapidement les fonds nécessaires. Si le dossier Manu Koné avance dans les prochains jours, le transfert de Greenwood pourrait entrer dans sa phase décisive bien avant le mois de juillet. Du côté de Marseille, on se prépare déjà à l’après-Greenwood, signe que le feuilleton touche peut-être à sa fin.