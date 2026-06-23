OM : la décision de la DNCG a fuité !

L’OM sera fixé ce mardi sur les mesures que compte lui imposer la DNCG.

Après avoir été fixé par l’UEFA la semaine dernière, l’Olympique de Marseille sera cette fois attendu au tournant devant la DNCG. Le club phocéen passera ce mardi devant le gendarme financier du football français, avec l’objectif de valider son budget et son projet pour la saison 2026-2027.

Quelle sanction pour l’OM ?

Selon les informations de L’Équipe, l’OM devrait écoper d’un encadrement de sa masse salariale. Une mesure qui obligerait les dirigeants marseillais à maîtriser davantage leurs dépenses, notamment dans un contexte où plusieurs mouvements sont attendus lors du mercato estival. Une limitation des indemnités de transferts pourrait également être prononcée par la DNCG, à l’image des restrictions déjà imposées récemment par l’UEFA.

Toutefois, aucune sanction plus lourde ne serait à craindre pour le club olympien. Les dirigeants marseillais travailleraient depuis plusieurs semaines sur ce dossier et auraient déjà anticipé les demandes des différentes instances financières. L’OM devrait donc pouvoir poursuivre son mercato cet été, mais sous surveillance et avec une marge de manœuvre plus réduite que ces dernières saisons.