Futur entraîneur annoncé de l’OM, Bruno Genesio va récupérer un cador de la Coupe du Monde 2026.

Et si la meilleure recrue estivale de l’OM était déjà à Marseille ? Alors que Bruno Genesio est annoncé comme le futur entraîneur du club phocéen, une excellente nouvelle arrive directement de la Coupe du Monde 2026. Facundo Medina réalise un début de tournoi impressionnant avec l’Argentine et confirme qu’il est actuellement dans la forme de sa carrière. Après une première saison parfois irrégulière sous les couleurs marseillaises, le défenseur argentin semble avoir changé de dimension sur la scène internationale.

Medina s’impose avec l’Argentine

Titulaire lors des deux premiers matches de l’Albiceleste, Facundo Medina enchaîne les performances de haut niveau. Le défenseur, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, a participé aux succès face à l’Algérie (3-0) puis contre l’Autriche (2-0). Plus qu’un simple rôle défensif, l’ancien du RC Lens se montre également décisif offensivement. Lors du deuxième match, il a délivré une passe décisive à Lionel Messi après une montée parfaitement maîtrisée dans son couloir. Une prestation qui a encore renforcé sa cote auprès des observateurs argentins.

L’une des surprises de ce début de compétition concerne la hiérarchie au poste de latéral gauche. Medina semble désormais avoir pris l’avantage sur Nicolas Tagliafico, longtemps considéré comme le titulaire naturel à ce poste. Sa solidité défensive, son agressivité dans les duels et sa qualité de relance séduisent le staff argentin, qui lui accorde une confiance grandissante. Pour l’OM, ce constat est particulièrement encourageant. Voir l’un de ses joueurs s’imposer dans une sélection aussi compétitive que l’Argentine constitue forcément un signal positif.

Les supporters de l’OM rêvent déjà d’un nouveau Medina

Du côté de Marseille, les prestations du défenseur ne passent pas inaperçues. Beaucoup de supporters espèrent désormais retrouver cette version du joueur lors de la reprise. La saison passée avait laissé apparaître des qualités évidentes mais aussi certaines irrégularités. Cette Coupe du Monde pourrait toutefois marquer un véritable tournant dans sa progression. Le journaliste Guillaume Jacquet n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme devant le niveau affiché par l’Argentin : « Le début de CDM de Medina wow. L’OM va récupérer un autre joueur. » Une analyse qui reflète parfaitement le sentiment général autour du défenseur.

Si Facundo Medina poursuit sur cette dynamique, Bruno Genesio pourrait effectivement récupérer un joueur totalement transformé à la reprise. À 27 ans, l’ancien cadre du RC Lens semble entrer dans la pleine maturité de sa carrière. Son expérience internationale, sa confiance retrouvée et ses performances au plus haut niveau pourraient faire de lui l’un des piliers du futur OM. Dans un mercato où les recrues coûtent de plus en plus cher, voir un joueur déjà présent au club franchir un cap aussi important ressemble parfois à la meilleure opération possible.