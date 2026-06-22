Si l’OM a donné sa priorité aux départs sur ce mercato, l’affaire semble plus compliquée que prévu pour un joueur annoncé partant vers l’Italie cet été.

À la veille de son passage très attendu devant la DNCG, l’OM continue de travailler sur son mercato. Si Grégory Lorenzi souhaite renforcer son effectif pour préparer une saison ambitieuse, la direction olympienne a surtout identifié un objectif prioritaire : vendre certains joueurs afin d’équilibrer les comptes et dégager des marges de manœuvre financières.

Traoré, un deal copié sur Greenwood !

Dans cette optique, le dossier Hamed Junior Traoré semblait pouvoir offrir une solution intéressante. Auteur d’une saison mitigée sous les couleurs marseillaises, le milieu offensif ivoirien dispose d’une belle cote sur le marché, notamment en Italie où plusieurs clubs suivent sa situation avec attention. Mais selon La Provence, le joueur attend toujours un signal clair de la nouvelle direction olympienne concernant son avenir. « Un mariage, ça se fait à deux », rappelle-t-on dans l’entourage du joueur.

Une phrase qui résume parfaitement la situation actuelle. Alors que les spéculations autour d’un départ se multiplient, aucune avancée concrète ne semble avoir été enregistrée entre les différentes parties. De quoi alimenter l’incertitude à quelques jours d’une période cruciale pour le club phocéen. Au-delà de l’aspect sportif, un autre élément vient compliquer sérieusement le dossier. Comme pour Mason Greenwood, dont une partie d’un futur transfert devra être reversée à Manchester United, l’OM ne toucherait pas l’intégralité d’une éventuelle vente de Traoré.

Un coup dur avant la DNCG pour l’OM ?

En effet, Bournemouth dispose d’une clause particulièrement importante puisque 50 % du montant d’un futur transfert reviendrait au club anglais. Une donnée qui réduit considérablement l’intérêt financier d’une vente et pourrait pousser les dirigeants marseillais à réfléchir à deux fois avant de finaliser une opération. Ce mécanisme représente un véritable casse-tête au moment où chaque euro compte. À l’approche du passage devant la DNCG, prévu ce mardi 23 juin, Marseille cherche à présenter des garanties financières solides. Dans ce contexte, céder un joueur tout en abandonnant la moitié de l’indemnité à un autre club apparaît forcément comme une mauvaise nouvelle.

L’avenir de Traoré reste donc très flou. Entre l’attente du joueur, l’absence de discussions décisives et cette clause défavorable, le dossier est loin d’être aussi simple qu’il pouvait paraître il y a encore quelques semaines. Pour l’OM, l’enjeu est désormais double : réussir à satisfaire les exigences financières du gendarme du football français tout en conservant suffisamment de qualité dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Et dans ce contexte tendu, le cas Hamed Junior Traoré pourrait rapidement devenir l’un des sujets les plus sensibles du mercato marseillais.