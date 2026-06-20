OM : l’IA a enfin trouvé le futur naming du Vélodrome !

L’IA a tenté de deviner quelle entreprise donnera son nom au Vélodrome à partir de la saison prochaine.

Le contrat de naming liant l’Olympique de Marseille à Orange pour le stade Vélodrome est arrivé cet été à échéance. L’enceinte marseillaise ne portera donc plus le nom d’ »Orange Vélodrome » la saison prochaine, ouvrant la voie à un nouveau partenariat commercial pour le naming du stade. Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms circulent pour succéder à Orange, parmi lesquels Revolut et CMA CGM. Nous avons donc demandé à ChatGPT de prédire l’identité du futur partenaire naming du Vélodrome. Voici sa réponse.

L’IA voit Revolut rafler la mise

Revolut apparaît aujourd’hui comme le candidat le plus crédible. D’abord parce que l’OM cherche désormais un partenaire à dimension internationale pour remplacer Orange, dont le contrat de dix ans est arrivé à son terme. Or, Revolut coche parfaitement cette case avec une présence dans de nombreux pays et une stratégie marketing très agressive dans le sport. La fintech est déjà partenaire de grands acteurs comme Manchester City et l’écurie Audi F1, ce qui démontre sa volonté de gagner en visibilité à l’échelle mondiale.

Ensuite, plusieurs médias spécialisés ont révélé que Revolut avait pris contact avec l’OM et faisait partie des pistes sérieusement étudiées pour succéder à Orange. À l’inverse, la piste CMA CGM semble s’être largement refroidie. Le géant marseillais, pourtant sponsor principal du maillot olympien, aurait écarté l’idée d’accoler son nom au stade, laissant le champ libre à d’autres candidats.

Enfin, le nom « Revolut Vélodrome » correspond à la stratégie actuelle du club. Les dirigeants marseillais souhaiteraient s’inspirer d’opérations internationales comme le Spotify Camp Nou afin de valoriser davantage leur enceinte et d’augmenter les revenus liés au naming. Avec la fin du contrat Orange estimé à environ 2,45 millions d’euros par saison, l’OM cherche un partenaire capable d’apporter davantage de visibilité et potentiellement un contrat plus lucratif. Dans cette logique, Revolut semble aujourd’hui être le candidat le plus cohérent pour ouvrir une nouvelle ère commerciale au Vélodrome.