À LA UNE DU 23 JUIN 2026
[01:00]Stade Rennais : un flop du SRFC futur adversaire des Bleus fait craquer toutes les mamans à la Coupe du Monde 
[00:30]RC Lens Mercato : les supporters valident déjà une piste pour Toppmöller 
[00:02]France – Irak : le match interrompu !
[23:28]FC Barcelone, PSG Mercato : Julian Alvarez lâche une énorme bombe sur son avenir !
[23:00]ASSE : Oscar Garcia déjà viré par son nouveau club ! 
[22:30]FC Nantes Mercato : Wilitty Younoussa, la future recrue des Canaris, ça vaut quoi ?
[22:00]OM Mercato : Balerdi a fait rater 25 M€ à Marseille !
[21:36]France – Irak : la compo des Bleus est tombée !
[21:20]OL : une énorme annonce est tombée sur l’avenir du club !
[21:02]Mondial 2026 : grâce à Medina (OM), Messi entre encore plus dans l’histoire et qualifie l’Argentine pour les 16es !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mondial 2026 : grâce à Medina (OM), Messi entre encore plus dans l’histoire et qualifie l’Argentine pour les 16es !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 21:02

Grâce à deux nouveaux buts de Lionel Messi, l’Argentine a battu ce lundi l’Autriche (2-0), à l’occasion de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026.

Tout le monde attendait un but de Lionel Messi ce lundi lors du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Autriche. Et légende argentine a répondu présente. Après avoir manqué un pénalty (9e), la Pulga a inscrit un doublé pour offrir la victoire à l’Albiceleste (2-0).

Messi meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde !

Idéalement servi en retrait par le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Facundo Medina, le capitaine argentin a d’abord trompé Alexander Schlager d’une superbe frappe enroulée du pied gauche (38e) avant de doubler la mise dans le temps additionnel (90+5e). Avec cette 17e et 18e réalisations en Coupe du monde, Lionel Messi est devenu seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Grâce à cette victoire, la deuxième en autant de matchs, l’Albiceleste a consolidé sa première place du groupe J, et surtout validé son billet pour les 16es de finale de ce Mondial.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot