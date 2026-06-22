Mondial 2026 : grâce à Medina (OM), Messi entre encore plus dans l’histoire et qualifie l’Argentine pour les 16es !

Grâce à deux nouveaux buts de Lionel Messi, l’Argentine a battu ce lundi l’Autriche (2-0), à l’occasion de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026.

Tout le monde attendait un but de Lionel Messi ce lundi lors du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Autriche. Et légende argentine a répondu présente. Après avoir manqué un pénalty (9e), la Pulga a inscrit un doublé pour offrir la victoire à l’Albiceleste (2-0).

Messi meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde !

Idéalement servi en retrait par le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Facundo Medina, le capitaine argentin a d’abord trompé Alexander Schlager d’une superbe frappe enroulée du pied gauche (38e) avant de doubler la mise dans le temps additionnel (90+5e). Avec cette 17e et 18e réalisations en Coupe du monde, Lionel Messi est devenu seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Grâce à cette victoire, la deuxième en autant de matchs, l’Albiceleste a consolidé sa première place du groupe J, et surtout validé son billet pour les 16es de finale de ce Mondial.