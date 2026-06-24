Amadou Diallo (19 ans) signe son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir.

Une belle histoire vient illuminer l’actualité du Stade Rennais. Alors que le club breton travaille activement sur son recrutement estival, une nouvelle signature a été officialisée du côté de l’Académie. L’ailier guinéen Amadou Diallo a paraphé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir. À seulement 19 ans, il s’engage jusqu’en juin 2029 et confirme les espoirs placés en lui depuis plusieurs années.

Un talent formé au Stade Rennais

Arrivé en 2022 en provenance du CS Brétigny, Amadou Diallo a rapidement gravi les échelons de la formation rennaise. Le natif de Conakry s’est notamment illustré lors de la saison 2023-2024 en Coupe Gambardella, où il avait marqué face à Guingamp en seizièmes de finale. Depuis, l’ailier a poursuivi sa progression avec les équipes de jeunes et la réserve. Sous les ordres de Sébastien Tambouret, il a accumulé 36 rencontres entre le National 3 et le Challenge Espoirs, inscrivant cinq buts au passage.

Grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un, Diallo s’est progressivement imposé comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs du centre de formation rennais. Son potentiel a également été reconnu au niveau international. À seulement 18 ans, il avait été retenu par Kaba Diawara pour représenter la Guinée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré l’élimination précoce de la sélection guinéenne, Amadou Diallo avait disputé l’intégralité des rencontres face à la France, aux États-Unis et à la Nouvelle-Zélande. Une expérience précieuse qui a renforcé sa maturité et sa visibilité.

Une récompense après une épreuve difficile

La signature de ce premier contrat professionnel possède également une dimension symbolique. Le jeune ailier a dû surmonter une grave blessure aux ligaments croisés qui a freiné sa progression ces derniers mois. Sa détermination et son sérieux ont toutefois convaincu les dirigeants du Stade Rennais de lui offrir leur confiance sur le long terme. Le président exécutif du SRFC, Arnaud Pouille, n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction. « Amadou a fait preuve de beaucoup de résilience et de courage dans son parcours. Il a toujours gardé une volonté intacte et est allé chercher ce contrat au forceps », a souligné le dirigeant breton.

Cette signature s’inscrit parfaitement dans la politique du Stade Rennais, réputé pour la qualité de sa formation et sa capacité à faire émerger de jeunes talents vers le haut niveau. Alors que Franck Haise prépare son effectif pour la saison à venir, Amadou Diallo pourrait progressivement se rapprocher du groupe professionnel. Le chemin reste encore long, mais le club vient de sécuriser l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs. À Rennes, l’avenir continue de se construire aussi à la Piverdière.