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FRANCE

Stade Rennais : un mercato totalement axé sur le PSG pour Franck Haise ! 

Par Bastien Aubert - 23 Juin 2026, 22:30
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Soucieux de bien démarrer la saison prochaine sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise veut être compétitif dès l’ouverture contre le PSG en recrutant en masse.

Franck Haise ne veut pas perdre de temps. À quelques semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison, le Stade Rennais accélère son mercato avec un objectif clair : disposer d’un effectif quasiment au complet dès le début du mois de juillet. Une stratégie ambitieuse qui vise notamment à préparer dans les meilleures conditions le choc d’ouverture face au PSG.

Un défenseur expérimenté recherché

Les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Oliveira seraient désormais actées. Trois renforts qui viendraient apporter de l’expérience, de la densité physique et davantage de solutions à Franck Haise. Mais les dirigeants bretons ne comptent pas s’arrêter là.

Selon Ouest-France, la priorité du moment concerne désormais le secteur défensif. Le staff du Stade Rennais souhaite recruter un défenseur central confirmé capable d’apporter immédiatement des garanties au plus haut niveau. Deux profils figureraient actuellement sur la short-list du club. L’idée est d’intégrer rapidement ce futur renfort afin qu’il puisse assimiler les principes de jeu de Franck Haise avant les premières échéances officielles.

Le PSG déjà dans toutes les têtes

En parallèle, le Stade Rennais travaille également sur le recrutement d’un ailier de percussion. Les discussions seraient déjà engagées avec un profil ciblé par la cellule de recrutement. Le club cherche un joueur capable de faire des différences en un contre un et d’apporter davantage de vitesse dans les phases offensives. Un secteur que Franck Haise souhaite clairement renforcer avant le début du championnat. Cette volonté d’accélérer n’est pas anodine.

En interne, le Stade Rennais souhaite réaliser ses principaux mouvements dès les premiers jours de juillet afin de disposer d’un groupe compétitif le plus tôt possible. L’objectif est clair : arriver prêt pour le premier grand rendez-vous de la saison face au PSG.  Face à l’ogre parisien, Franck Haise veut présenter une équipe déjà rodée et capable de rivaliser d’entrée avec le champion de France. Après une saison mitigée, le SRFC affiche clairement ses ambitions. Les premiers dossiers avancent rapidement et les prochaines semaines pourraient encore apporter plusieurs renforts majeurs.

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