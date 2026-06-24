À LA UNE DU 24 JUIN 2026
[11:00]ASSE : Gradel valide l’option Cathro et lâche d’énormes indices sur le mercato estival 
[10:40]FC Nantes Mercato : ça sent le jackpot pour le transfert d’un ailier international !
[10:30]Pronostic Équateur – Allemagne : les Allemands vont-ils lever le pied ?
[10:20]Stade Rennais Mercato : c’est signé, Haise tient un nouvel ailier international !
[10:00]RC Lens Mercato : Sangaré fait une révélation qui relance totalement son avenir !
[09:40]ASSE Mercato : visé par Manchester United, un ailier international sénagalais a signé chez les Verts !
[09:20]OM Mercato : McCourt ouvre les vannes, deux autres cadres que Greenwood poussés vers la sortie !
[09:00]FC Barcelone Mercato : le Barça signe une révélation de la Coupe du Monde et prépare une dernière folie pour Alvarez ! 
[08:40]PSG Mercato : un Mondialiste passé au Stade Rennais pour remplacer Hakimi ? 
[08:20]RC Lens Mercato : Toppmöller perd un Marseillais, un terrible verdict tombe pour Sarr ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : ça sent le jackpot pour le transfert d’un ailier international !

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 10:40
Herba Guirassy (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’US Lecce pense à Herba Guirassy (FC Nantes, 19 ans) pour se renforcer en attaque. 

Le mercato du FC Nantes pourrait bientôt s’animer autour d’un des plus grands espoirs du club. À seulement 19 ans, Herba Guirassy attire déjà des convoitises à l’étranger et son profil plaît particulièrement en Serie A.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’US Lecce étudie sérieusement la piste menant au jeune attaquant nantais afin de renforcer son secteur offensif avant le début de saison. Une marque d’intérêt qui confirme la progression constante du joueur ces derniers mois.

Le FC Nantes ne veut pas brader Guirassy

Du côté de la Jonelière, la position semble claire. Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne souhaite pas sacrifier ses meilleurs espoirs. Guirassy fait partie des joueurs considérés comme stratégiques pour l’avenir du club. Son potentiel, sa marge de progression et son statut d’international chez les jeunes lui confèrent une valeur importante sur le marché.

Selon les estimations de Transfermarkt, sa valeur marchande atteint déjà 7 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur de son âge, mais qui reflète l’intérêt grandissant dont il fait l’objet. Lecce devra donc sortir le chéquier s’il souhaite convaincre les dirigeants nantais. Le contexte économique du FC Nantes pourrait naturellement pousser la direction à étudier certaines offres importantes. Mais à ce stade, rien n’indique que les Canaris soient disposés à ouvrir la porte facilement.

Der Zakarian aura le dernier mot 

Michel Der Zakarian, qui prépare son retour en Ligue 2 avec l’objectif de remonter immédiatement dans l’élite, pourrait également souhaiter conserver un joueur capable d’apporter de la profondeur offensive sur le long terme.

L’intérêt de Lecce démontre en tout cas que la cote de Guirassy ne cesse de grimper. Et si les Italiens passent à l’offensive, d’autres clubs européens pourraient rapidement s’inviter dans la bataille. Pour le FC Nantes, une certitude émerge déjà : Herba Guirassy représente l’un des actifs les plus précieux du club, et son avenir pourrait devenir l’un des grands feuilletons de l’été.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot