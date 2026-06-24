Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’US Lecce pense à Herba Guirassy (FC Nantes, 19 ans) pour se renforcer en attaque.

Le mercato du FC Nantes pourrait bientôt s’animer autour d’un des plus grands espoirs du club. À seulement 19 ans, Herba Guirassy attire déjà des convoitises à l’étranger et son profil plaît particulièrement en Serie A.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’US Lecce étudie sérieusement la piste menant au jeune attaquant nantais afin de renforcer son secteur offensif avant le début de saison. Une marque d’intérêt qui confirme la progression constante du joueur ces derniers mois.

Le FC Nantes ne veut pas brader Guirassy

Du côté de la Jonelière, la position semble claire. Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne souhaite pas sacrifier ses meilleurs espoirs. Guirassy fait partie des joueurs considérés comme stratégiques pour l’avenir du club. Son potentiel, sa marge de progression et son statut d’international chez les jeunes lui confèrent une valeur importante sur le marché.

Selon les estimations de Transfermarkt, sa valeur marchande atteint déjà 7 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur de son âge, mais qui reflète l’intérêt grandissant dont il fait l’objet. Lecce devra donc sortir le chéquier s’il souhaite convaincre les dirigeants nantais. Le contexte économique du FC Nantes pourrait naturellement pousser la direction à étudier certaines offres importantes. Mais à ce stade, rien n’indique que les Canaris soient disposés à ouvrir la porte facilement.

Der Zakarian aura le dernier mot

Michel Der Zakarian, qui prépare son retour en Ligue 2 avec l’objectif de remonter immédiatement dans l’élite, pourrait également souhaiter conserver un joueur capable d’apporter de la profondeur offensive sur le long terme.

L’intérêt de Lecce démontre en tout cas que la cote de Guirassy ne cesse de grimper. Et si les Italiens passent à l’offensive, d’autres clubs européens pourraient rapidement s’inviter dans la bataille. Pour le FC Nantes, une certitude émerge déjà : Herba Guirassy représente l’un des actifs les plus précieux du club, et son avenir pourrait devenir l’un des grands feuilletons de l’été.