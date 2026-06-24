Pronostic Équateur – Allemagne : les Allemands vont-ils lever le pied ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Équateur et Allemagne, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Vainqueur sur le fil de la Côte d’Ivoire (2-1) samedi dernier dans le choc du groupe E pour la première place, l’Allemagne est déjà qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 avec deux victoires en deux matchs. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe, la Mannschaft pourra ainsi faire tourner ce jeudi (22h) contre l’Équateur, qui doit impérativement l’emporter pour espérer voir la phase finale.

Coupe du monde 2026 – Équateur vs Allemagne

Jeudi 25 juin 2026 · 22h · MetLife Stadium

Équateur : une qualification encore possible

L’Équateur joue gros lors de cette dernière journée du groupe E. Battue d’entrée par la Côte d’Ivoire (0-1), la Tri a ensuite été incapable de faire mieux qu’un match nul face à Curaçao (0-0). Avec seulement un point au compteur, les hommes de Sebastián Beccacece n’ont désormais plus le choix : ils doivent s’imposer face à l’Allemagne pour conserver un espoir de qualification pour les 16es de finale.

Malgré cette situation délicate, tout n’est pas à jeter pour les Équatoriens. Défensivement, ils n’ont encaissé qu’un seul but depuis le début du tournoi et restent une équipe difficile à manœuvrer. En revanche, leur principal problème réside dans l’animation offensive. Toujours muets après deux rencontres, ils devront montrer un tout autre visage dans les trente derniers mètres pour espérer faire tomber l’un des favoris de la compétition.

Allemagne : gérer avant les 16es de finale

L’Allemagne réalise jusqu’à présent un parcours quasi parfait dans cette Coupe du monde 2026. Après avoir écrasé Curaçao lors de son entrée en lice (7-1), la Mannschaft a confirmé son excellent début de tournoi en dominant la Côte d’Ivoire (2-1) dans le choc du groupe E.

Déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place, les hommes de Julian Nagelsmann abordent cette rencontre sans pression comptable. Le sélectionneur allemand pourrait ainsi procéder à plusieurs changements afin de ménager certains cadres avant le début de la phase à élimination directe. Même avec une équipe remaniée, l’Allemagne dispose toutefois d’une profondeur de banc impressionnante et reste l’une des sélections les plus redoutables de ce Mondial.

Les confrontations entre les deux nations

L’Équateur et l’Allemagne se sont affrontés à qu’à deux reprises au cours de leur histoire.

Sur les confrontations recensées :

Équateur : 0 victoire

Allemagne : 2 victoire s

s Match nul : 0

La dernière opposition remonte à un match amical disputé en 2013 et remporté par les Allemands sur le score de 4-2.

Les compos probables

La compo probable de l’Équateur : Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapié – Minda, Franco, Caicedo, Vite – Plata, Valencia, Yeboah.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Allemagne : Baumann – Thiaw, Anton, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Leweling, Musiala, Wirtz – Undav.

Absent : Schlotterbeck (blessé).

Les joueurs à suivre

Moisés Caicedo (Équateur) : Le milieu de terrain de Chelsea sera une nouvelle fois le moteur de son équipe. Précieux à la récupération et capable de casser les lignes balle au pied, il devra élever encore son niveau de jeu pour permettre aux siens de rivaliser avec l’entrejeu allemand.

Florian Wirtz (Allemagne) : Même si plusieurs cadres pourraient être ménagés, le meneur de jeu allemand reste capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à trouver les espaces pourraient poser de nombreux problèmes à la défense équatorienne.

Les tendances des cotes : l’Allemagne reste favorite

Issue Cote Victoire de l’Équateur 4,40 Match nul 3,70 Victoire de l’Allemagne 1,80

Même déjà qualifiée, l’Allemagne conserve la confiance des bookmakers. La qualité de son effectif et son excellent début de tournoi expliquent cet avantage. L’Équateur, de son côté, devra réaliser son meilleur match depuis le début de la compétition pour créer la surprise.

Nos pronostics pour Équateur – Allemagne

Match nul ou victoire de l’Allemagne : La Mannschaft paraît disposer d’une marge suffisante pour éviter la défaite, même en faisant tourner son effectif.

Les deux équipes marquent : L’Équateur va devoir se découvrir pour aller chercher la victoire, tandis que l’Allemagne possède suffisamment d’armes offensives pour trouver l’ouverture, même avec un onze remanié.

Score possible

1-1 : L’Allemagne pourrait gérer ses efforts en vue des 16es de finale tandis que l’Équateur devrait livrer une prestation beaucoup plus ambitieuse que lors de ses deux premiers matchs. Un partage des points semble être une issue crédible pour cette rencontre entre une équipe qui joue sa survie et une autre déjà tournée vers la phase finale.