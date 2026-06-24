Romain Molina a fait des révélations très inquiétantes au sujet de certains clubs français et la DNCG, gendarme financier du football hexagonal.

Le débat autour du rôle de la DNCG refait surface en pleine période de mercato. Dans un contexte où plusieurs clubs comme l’OM, l’ASSE, le PSG, l’OL, le RC Lens, le FC Nantes, le Stade Rennais et le LOSC préparent leur intersaison, des critiques ont émergé sur les méthodes de contrôle financier du football professionnel.

Des propos qui relancent le débat

Le journaliste Romain Molina a évoqué un fonctionnement qu’il juge préoccupant concernant le passage des clubs devant la DNCG. Selon lui, certaines directives informelles auraient été données afin de ne pas trop durcir les décisions cet été, notamment dans un contexte où plusieurs clubs sont en phase de transition ou de rachat. Il affirme ainsi que des clubs seraient autorisés à présenter des garanties ou des projections de financement plutôt que des fonds immédiatement disponibles, ce qui poserait question sur la solidité réelle de certains budgets.

« Dans les petits arrangements du football professionnel français, la DNCG LFP a reçu quelques consignes de ne pas être trop pointilleuse cet été notamment pour les clubs en négociation de rachat, a-t-il balance sur X. Officiellement pour ne pas perturber les opérations. En réalité, c’est surtout pour permettre aux copains propriétaires d’essayer de vendre le plus cher possible leur club à un pigeon (car s’il y avait un encadrement/relégation administrative, la valeur baisserait forcément) C’est pour ça que des clubs passent la DNCG avec des garanties/promesses et non du cash mis sur un compte pour planifier les pertes de l’année prochaine. »

Le rôle central de la DNCG

La DNCG est pourtant un acteur clé du football français. Chargée de surveiller les comptes des clubs professionnels, elle peut imposer des encadrements de masse salariale, des restrictions de recrutement, voire des relégations administratives en cas de déséquilibre financier majeur.

Dans un environnement où les transferts et les salaires continuent d’augmenter, son rôle est régulièrement scruté et parfois contesté, notamment lorsqu’elle valide des budgets reposant sur des projections de ventes ou de nouveaux investisseurs. L’intersaison actuelle est marquée par une forte activité dans plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Entre reconstruction sportive, changements d’entraîneurs et ajustements économiques, les directions doivent jongler entre compétitivité et équilibre financier.

Les critiques autour de la DNCG s’inscrivent donc dans un contexte plus large de transformation du modèle économique du football français, où les clubs cherchent à rester compétitifs face aux championnats étrangers tout en respectant des règles de plus en plus strictes. Si ces accusations alimentent le débat public, aucune preuve formelle ne vient établir l’existence d’arrangements institutionnalisés. La DNCG fonctionne historiquement sur un principe de contrôle annuel, avec des ajustements possibles en fonction des situations de chaque club. Les tensions actuelles traduisent surtout un point sensible : l’équilibre entre rigueur financière et soutien à des clubs en transition, dans un championnat où la stabilité économique reste fragile. « La belle et grande famille du football français », conclut Molina. Inquiétant ?