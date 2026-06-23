Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le PSG reste attentif à la Coupe du Monde, un jeune défenseur devrait signer à Paris ces prochains jours.

Le PSG continue de sécuriser ses jeunes talents. Alors que le mercato est animé en coulisses et que la Coupe du Monde capte une grande partie de l’attention, le club de la capitale avance aussi sur ses dossiers internes. Et l’un d’eux semble particulièrement bien engagé : la signature professionnelle de Samba Coulibaly.

Coulibaly, un joyau de la formation parisienne

Vainqueur de la Coupe Gambardella et du Championnat U19 National 2025/26, Samba Coulibaly s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération au sein du centre de formation du PSG. Le jeune défenseur central, âgé de 18 ans, a franchi toutes les étapes depuis son arrivée à l’académie en 2021. Des U15 aux U19, il a progressivement confirmé son potentiel, jusqu’à devenir un élément clé des équipes de jeunes parisiennes.

Selon Africafoot, les discussions entre le joueur et le PSG avancent dans le bon sens. Une source proche du dossier évoque même une issue positive imminente : « Les discussions se poursuivent et je crois que Samba Coulibaly va signer pro avec le Paris Saint-Germain. Le club l’a convoqué cette saison en équipe première et lui a fait une proposition. Il a aimé cette proposition du PSG. » Une tendance qui confirme la volonté du club de miser sur ses jeunes talents.

Une concurrence étrangère réelle

Même si le PSG semble tenir la corde, le dossier n’était pas totalement acquis. Plusieurs clubs étrangers, dont le Club Bruges, auraient tenté de convaincre le défenseur de quitter la capitale française. Mais la stratégie parisienne et la perspective d’intégrer progressivement le groupe professionnel auraient pesé lourd dans la balance. Dans ce dossier, Luis Campos continue d’appliquer la ligne directrice du PSG : sécuriser les meilleurs jeunes du centre de formation avant qu’ils ne soient approchés par l’étranger. Samba Coulibaly fait partie des profils identifiés comme prioritaires pour l’avenir du club.

Avec 27 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison et une régularité appréciée en interne, le défenseur a clairement franchi un cap. Son intégration dans le groupe professionnel apparaît désormais comme une suite logique de sa progression. Si la signature se confirme dans les prochains jours, Paris sécuriserait l’un de ses défenseurs les plus prometteurs pour les années à venir. Un signal fort envoyé à la concurrence européenne, mais aussi une nouvelle preuve de la volonté du club de construire sur sa formation.