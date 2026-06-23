Si l’OM devrait voir sa masse salariale et ses transferts encadrés au mercato, la DNCG devrait se montrer plus clémente avec l’OL.

Le passage de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG suscite forcément de l’attention. Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 sont sous surveillance financière, l’OL semble aborder ce rendez-vous avec un certain optimisme. Selon les dernières informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club rhodanien ne devrait pas subir de sanction majeure à l’issue de son audition. Une nouvelle plutôt rassurante pour un club encore en phase de reconstruction économique.

Pas de sanction attendue pour l’OL

« L’OL ne devrait écoper d’aucune sanction ce mardi devant la DNCG », affirme Tavolieri sur X. Une décision qui s’expliquerait par les échanges réguliers et jugés constructifs entre le club et l’instance de contrôle financier. Le club rhodanien a récemment renforcé sa situation grâce à plusieurs opérations sur le marché des transferts.

Parmi elles, la vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour environ 33,6 millions d’euros bonus compris a joué un rôle important dans l’équilibre des comptes. Une partie de cette somme doit toutefois être reversée au Sporting CP dans le cadre d’un accord de plus-value. Cette rentrée d’argent permet à l’OL de présenter un dossier plus solide devant la DNCG.

Une situation encore fragile ?

Malgré ces éléments positifs, la situation financière du club reste surveillée de près. Plusieurs joueurs à forte valeur marchande, comme Malick Fofana, Ruben Kluivert ou Pavel Šulc, n’ont pas encore fait l’objet d’offres concrètes. Leur avenir pourrait conditionner une partie de la stratégie économique du club pour les prochains mois. Autre point sensible : les fameuses opérations financières complexes évoquées ces derniers mois autour de certains montages de transfert, qui continuent d’alimenter les interrogations.

Si la DNCG venait effectivement à valider le dossier sans sanction, cela ne signifierait pas pour autant un retour à la stabilité totale. L’OL reste engagé dans une phase de transition financière qui devrait imposer plusieurs saisons d’austérité et une gestion très rigoureuse du mercato. La prudence reste toutefois de mise : il s’agit d’une audition de reprise et la décision définitive n’est pas forcément immédiate. Mais si cette tendance se confirme, Lyon pourrait aborder la suite de son mercato avec un peu plus de liberté que redouté initialement. Un signal positif, dans un contexte encore loin d’être totalement assaini.