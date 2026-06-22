Si l’OM attend son passage devant la DNCG de pied ferme, les prédictions pour la saison prochaine sont déjà très prometteuses.

L’OM n’a pas encore passé l’obstacle de la DNCG que les premiers pronostics sont déjà très encourageants. Alors que les supporters marseillais attendent avec impatience le verdict de la DNCG concernant la situation financière du club, les projections pour la saison 2026-2027 offrent déjà de quoi nourrir de grandes ambitions.

Le PSG encore intouchable

Selon les dernières estimations de l’Euro Club Index de Nielsen, l’OM est bien parti pour s’imposer comme l’un des principaux prétendants aux premières places de Ligue 1. Comme souvent, le PSG apparaît intouchable dans les prévisions. Le club de la capitale est crédité de 86 points au terme de la saison et possède près de 80 % de chances de remporter un nouveau titre de champion de France.

Une domination annoncée qui ne surprendra personne au regard de l’écart de moyens entre le PSG et ses concurrents. Mais derrière l’ogre parisien, c’est bien l’OM qui attire l’attention. Les projections accordent aux hommes de Roberto De Zerbi un total de 61 points, ce qui leur permettrait de terminer à une solide deuxième place du classement. Plus impressionnant encore, Marseille disposerait de 4,5 % de chances de décrocher le titre, soit le deuxième meilleur pourcentage du championnat derrière le PSG.

Le RC Lens à la traîne ?

Cette prédiction place même l’OM devant l’AS Monaco, annoncée troisième avec 59 points. L’OL et le LOSC complètent quant à eux le Top 5 avec 57 unités projetées chacun. Une hiérarchie extrêmement serrée qui promet une bataille intense pour les places européennes tout au long de la saison. Ces prévisions sont d’autant plus intéressantes qu’elles s’appuient sur un modèle statistique particulièrement élaboré. L’Euro Club Index prend en compte les résultats récents des équipes en championnat, en coupes nationales mais aussi sur la scène européenne afin d’établir ses projections. Un outil qui a souvent démontré sa pertinence même s’il ne peut évidemment pas anticiper tous les rebondissements d’une saison.

L’étude met également en lumière plusieurs évolutions notables. Vice-champion lors de l’exercice 2025-2026, le RC Lens est attendu en retrait avec une sixième place et 56 points. À l’inverse, l’AS Monaco et le RC Strasbourg Alsace figurent parmi les équipes susceptibles de progresser. Le Stade Rennais est lui aussi annoncé dans la lutte pour l’Europe avec 54 points projetés. Pour l’OM, cette projection constitue en tout cas un signal fort. Malgré les interrogations liées à la DNCG et un mercato encore en construction, les statistiques placent déjà le club marseillais parmi les grands favoris pour retrouver la Ligue des champions à l’issue de la saison. De quoi donner encore un peu plus d’espoir aux supporters olympiens avant même le coup d’envoi du championnat.