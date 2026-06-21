OL : Michele Kang s’apprête à boucler un dossier crucial !

La vente de l’OL entre dans une phase décisive. Michele Kang et le fonds américain Ares poursuivent leurs discussions pour prendre le contrôle du club.

La future recomposition du capital de l’OL se précise. Selon des informations du Progrès, Michele Kang et le fonds d’investissement américain Ares continuent d’avancer dans leurs négociations en vue d’une prise de contrôle du club rhodanien, actuellement en pleine restructuration financière. « Comme révélé par Bloomberg, il n’est désormais plus qu’une question de jours avant que ne soit entérinée la reprise du club. Et tout porte à croire qu’il restera bien aux mains de l’actuelle présidente, Michele Kang, et le fonds d’investissement Ares », rapporte le quotidien.

D’après les éléments rapportés, un apport financier devrait intervenir dans les prochains jours. Celui-ci aurait pour objectif de renforcer la trésorerie de l’OL à court terme, notamment afin de sécuriser le dossier présenté devant la Direction nationale du contrôle de gestion, l’instance financière du football français.

Ce soutien s’inscrit dans un contexte de transition accélérée au sein du club, fragilisé ces derniers mois par des tensions économiques et une gouvernance en recomposition. Michele Kang, déjà très impliquée dans la gestion de l’OL depuis la mise à l’écart de John Textor, apparaît comme une figure centrale du projet de reprise aux côtés d’Ares.

La famille Kaminski hors jeu

La piste menant à la famille Kaminski, évoquée ces dernières semaines, ne serait finalement plus d’actualité. Les discussions se concentrent désormais sur le duo Kang–Ares, même si la répartition exacte du futur capital n’est pas encore arrêtée.

Le projet reste donc en cours de structuration, avec encore plusieurs paramètres à définir avant une éventuelle officialisation. En attendant, l’urgence reste financière : garantir la stabilité du club à court terme et franchir l’obstacle de la DNCG dans les meilleures conditions. La vente d’Afonso Moreira pour plus de 30 millions devrait permettre d’être plus tranquille.