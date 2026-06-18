OL Mercato : c’est officiel pour le départ de Moreira, le jackpot est colossal !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OL a officialisé le départ d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen pour un transfert très profitable.

L’OL a confirmé ce jeudi le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Le jeune ailier portugais de 21 ans rejoint la Bundesliga dans le cadre d’une opération à 32 millions d’euros fixes, auxquels peuvent s’ajouter 4,1 millions de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé à l’OL à l’été 2025 en provenance du Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros, Moreira a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 11 passes décisives, confirmant son statut de jeune talent prometteur du championnat de France.

Un transfert après une prolongation jusqu’en 2030

Au-delà de ses statistiques, le Portugais a marqué les supporters par son activité sur le front de l’attaque et son intégration rapide dans le collectif lyonnais. Son départ intervient alors qu’il venait pourtant de prolonger son contrat jusqu’en 2030, signe de l’intérêt sportif fort qu’il représentait pour le club rhodanien.

Mais la situation financière de l’OL a pesé dans la balance, le club devant réaliser une importante vente avant la clôture de l’exercice. Avec ce transfert, l’OL réalise une plus-value significative sur un joueur recruté il y a seulement un an, tout en s’apprêtant à réorganiser son secteur offensif pour la saison à venir.