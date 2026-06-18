À LA UNE DU 18 JUIN 2026
[21:40]PSG Mercato : Fabrizio Romano confirme une bataille énorme avec Liverpool pour Diomandé !
[21:20]Stade Rennais : une surprise venue de nulle part va remplir (un peu) les caisses du club
[21:00]OM : Genesio exige 4 recrues pour signer, la DNCG complique tout
[20:40]RC Lens Mercato : une recrue promise à Toppmöller fait machine arrière
[20:20]OM : un ancien de l’OL et du Stade Rennais pour accompagner Genesio ?
[20:00]RC Lens Mercato : un nouveau club est entré dans la danse pour Sarr, salaire XXL exigé !
[19:40]OM : Frank McCourt a 4 leviers pour sauver l’OM !
[19:20]PSG Mercato : le futur club de Bouaddi spoilé par un de ses coéquipiers au LOSC
[19:00]ASSE : Ian Cathro reçoit une excellente nouvelle avant la reprise
[18:40]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour une cible à 20 M€

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : c’est officiel pour le départ de Moreira, le jackpot est colossal !

Par William Tertrin - 18 Juin 2026, 18:20
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OL a officialisé le départ d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen pour un transfert très profitable.

L’OL a confirmé ce jeudi le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Le jeune ailier portugais de 21 ans rejoint la Bundesliga dans le cadre d’une opération à 32 millions d’euros fixes, auxquels peuvent s’ajouter 4,1 millions de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé à l’OL à l’été 2025 en provenance du Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros, Moreira a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 11 passes décisives, confirmant son statut de jeune talent prometteur du championnat de France.

Un transfert après une prolongation jusqu’en 2030

Au-delà de ses statistiques, le Portugais a marqué les supporters par son activité sur le front de l’attaque et son intégration rapide dans le collectif lyonnais. Son départ intervient alors qu’il venait pourtant de prolonger son contrat jusqu’en 2030, signe de l’intérêt sportif fort qu’il représentait pour le club rhodanien.

Mais la situation financière de l’OL a pesé dans la balance, le club devant réaliser une importante vente avant la clôture de l’exercice. Avec ce transfert, l’OL réalise une plus-value significative sur un joueur recruté il y a seulement un an, tout en s’apprêtant à réorganiser son secteur offensif pour la saison à venir.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos OL : toutes les infos foot
À lire aussi
Publicité