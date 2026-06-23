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FRANCE

OL Mercato : accord avec une nouvelle recrue, le remplaçant d’Endrick trouvé ?

Par Fabien Chorlet - 23 Juin 2026, 09:00
Claudio Braga (Hearts of Midlothian)

Alors que Mohamed Ouédraogo aurait donné son feu vert pour rejoindre l’OL, le club lyonnais discuterait avec les Hearts of Midlothian pour un éventuel transfert de l’avant-centre portugais, Claudio Braga.

Comme révélé ce lundi par Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais serait sur le point de recruter Mohamed Ouédraogo, latéral gauche burkinabé évoluant au SCR Altach, en Autriche. L’international burkinabé aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club rhodanien. Quelques détails resteraient encore à régler entre les différentes parties, mais les discussions avanceraient dans le bon sens et un accord final semblerait proche.

Le remplaçant d’Endrick déniché en Écosse ?

En quête également d’un numéro 9 cet été pour compenser le départ d’Endrick, retourné au Real Madrid à l’issue de son prêt, les dirigeants lyonnais exploreraient une piste en Écosse. Toujours selon Foot Mercato, l’OL serait actuellement en négociations avec les Hearts of Midlothian au sujet de Claudio Braga.

Auteur de 17 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, l’avant-centre portugais vient de réaliser la saison la plus prolifique de sa carrière sous les couleurs du club écossais. Les dirigeants des Hearts of Midlothian demanderaient environ 10 millions d’euros pour laisser partir leur attaquant, qui serait ouvert à l’idée de venir à Lyon cet été.

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