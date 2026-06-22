OL Mercato : Lyon boucle déjà une quatrième recrue !

L’OL serait bien parti pour enrôler Mohamed Ouédraogo, latéral gauche burkinabé évoluant au SCR Altach, en Autriche.

L’Olympique Lyonnais se montre particulièrement actif en ce début de mercato estival. Après avoir arraché Kaïl Boudache à l’OGC Nice, le club rhodanien aurait également bouclé les arrivées du milieu de terrain du RB Salzbourg, Mads Bidstrup, et de l’ailier gauche du Borussia Dortmund, Julien Duranville. Désormais, les dirigeants lyonnais travailleraient à renforcer leur secteur défensif.

Et maintenant, un latéral gauche en approche !

Selon les informations de Foot Mercato, le quatrième de Ligue 1 accélérerait ainsi pour recruter le latéral gauche burkinabé, Mohamed Ouédraogo. Âgé de 23 ans, il évolue actuellement au SCR Altach, en première division autrichienne. L’OL serait même en pole position et se rapprocherait sérieusement d’un accord pour finaliser son arrivée dans les prochains jours.

International burkinabè et titulaire régulier en Autriche, Mohamed Ouédraogo sort d’une saison convaincante qui lui a permis d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Ces derniers mois, Sturm Graz, Hambourg ou encore plusieurs clubs anglais avaient notamment été annoncés sur ses traces. Capable d’évoluer aussi bien comme latéral que dans un rôle plus offensif sur le côté gauche, le joueur de 23 ans représenterait un renfort d’avenir pour l’OL, qui semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.