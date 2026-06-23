La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pour respecter les exigences de la DNCG, Frank McCourt s’attend au mercato à deux autres gros transferts après Mason Greenwood.

L’OM entre dans une séquence décisive. Alors que le club phocéen doit convaincre la DNCG de la solidité de son projet financier, la direction marseillaise aurait présenté un plan reposant en partie sur plusieurs ventes majeures lors du mercato estival. Et visiblement, Mason Greenwood ne serait que le début.

Greenwood au cœur du dossier

Depuis plusieurs semaines, le transfert de Mason Greenwood alimente les discussions. L’attaquant anglais de 24 ans dispose notamment d’un accord de principe avec l’AS Rome, mais les négociations entre les clubs restent complexes. L’OM continue de réclamer près de 55 millions d’euros bonus compris tandis que les dirigeants italiens tentent de construire une formule de paiement échelonnée. Un départ reste attendu, mais il n’est toujours pas finalisé.

Selon L’Équipe, Frank McCourt et la direction olympienne comptent également sur deux autres transferts importants afin d’équilibrer les comptes et répondre aux attentes du gendarme financier du football français. Le message serait clair en interne : aucune porte n’est fermée. Le président intérimaire Alban Juster, Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi adopteraient une approche particulièrement pragmatique du marché.

Même les cadres de l’OM sont concernés

Cette stratégie pourrait concerner des joueurs majeurs de l’effectif. Toujours selon la même source, aucun élément ne bénéficierait d’un statut d’intransférable. Même certains cadres appréciés du futur entraîneur Bruno Genesio pourraient être concernés en cas d’offre jugée satisfaisante. Le cas d’Amine Gouiri (26 ans) illustre parfaitement cette situation. Auteur de prestations remarquées avec l’Algérie à la Coupe du Monde 2026, l’attaquant conserve une forte cote sur le marché européen et pourrait attirer plusieurs clubs durant l’été.

Pour l’OM, l’objectif est double : satisfaire les exigences de la DNCG tout en conservant les moyens de poursuivre son recrutement. Les dirigeants marseillais savent que plusieurs ventes importantes permettraient d’aborder la suite du mercato avec davantage de sérénité financière. Cette logique pourrait accélérer certains dossiers dans les prochaines semaines, avec de grands noms sur le départ de la Commanderie avant la fermeture du marché début septembre. L’été sera chaud.