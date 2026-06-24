La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Annoncé comme la première recrue de l’ASSE au mercato estival, Sohaib Nair (Guingamp, 24 ans) suscite déjà quelques doutes sur son état physique.

L’ASSE tient peut-être sa première recrue estivale. Les discussions entre Saint-Étienne et Guingamp avancent dans le bon sens pour Sohaib Nair, défenseur central de 24 ans qui dispose d’un bon de sortie et semble se rapprocher du Forez.

Sur le plan sportif, le profil séduit. Solide dans les duels, expérimenté malgré son jeune âge et habitué aux joutes de Ligue 2, le Franco-Algérien coche plusieurs cases recherchées par Ian Cathro pour renforcer un secteur défensif qui a énormément souffert la saison dernière. Mais un point commence déjà à alimenter les débats.

Des statistiques qui interpellent

En analysant le parcours de Sohaib Nair, Peuple Vert soulève un constat qui saute aux yeux : le défenseur n’a jamais réellement disputé une saison pleine. Lors de l’exercice 2025-2026, il a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues. La saison précédente reste la plus aboutie de sa carrière avec 31 matchs disputés sous les couleurs de Guingamp.

Avant cela, les chiffres sont plus modestes :

• 15 matchs en 2023-2024

• 26 matchs en 2022-2023

• 11 matchs en 2021-2022

Au total, Nair affiche 105 matchs en cinq saisons, soit une moyenne d’environ 21 rencontres par exercice. Un volume relativement faible pour un défenseur appelé à devenir un élément important d’un candidat à la montée.

L’ASSE reste vigilante

Ces chiffres ne signifient pas forcément que le joueur est particulièrement fragile. Plusieurs périodes d’absence sont liées à des blessures ponctuelles ou à une concurrence sportive importante dans ses précédents clubs. Néanmoins, dans un contexte où l’ASSE a déjà souffert de nombreux pépins physiques la saison passée, la cellule de recrutement ne pourra pas ignorer cet élément. Les dirigeants stéphanois savent que la remontée en Ligue 1 passera par davantage de stabilité défensive. Recruter un joueur capable d’enchaîner les matchs constitue donc un critère essentiel.

Malgré cette réserve, le dossier conserve beaucoup d’atouts. À 24 ans, Sohaib Nair entre dans les meilleures années de sa carrière et reste l’un des défenseurs les plus intéressants du marché de Ligue 2. Son expérience, sa marge de progression et sa connaissance du championnat expliquent pourquoi l’ASSE pousse pour finaliser rapidement son arrivée. Pour Ian Cathro, l’objectif sera désormais simple : permettre à Nair de franchir un cap physique et d’enchaîner enfin une saison de référence sous le maillot vert. Si tel est le cas, Saint-Étienne pourrait réaliser une très belle première opération sur ce mercato.