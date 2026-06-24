Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Dans le viseur de l’ASSE cet hiver, un défenseur de Ligue 2 serait sur le point de s’engager en faveur des Verts au mercato estival.

L’ASSE se rapproche d’un premier renfort majeur. Après plusieurs semaines de réflexion autour du recrutement estival, les dirigeants stéphanois seraient tout proches de finaliser l’arrivée d’un défenseur ciblé depuis de longs mois. Une piste déjà activée lors du dernier mercato hivernal et qui pourrait enfin aboutir sous l’ère Ian Cathro.

Nair se rapproche fortement de l’ASSE

Selon Ouest-France, les discussions entre l’ASSE et l’En Avant Guingamp avancent dans le bon sens pour le transfert de Sohaib Nair. Le défenseur central franco-algérien de 23 ans figurait déjà parmi les priorités stéphanoises cet hiver avec Philippe Montanier. Malgré des négociations avancées, son transfert n’avait finalement pas été conclu, notamment en raison de sa longue indisponibilité après une blessure à la cheville contractée lors de la préparation estivale. Depuis, Nair a retrouvé toutes ses capacités et terminé la saison sous les couleurs guingampaises.

Sous contrat avec Guingamp jusqu’en juin 2027, le défenseur disposerait désormais d’un bon de sortie. Les deux clubs discutent actuellement du montant de l’indemnité de transfert. Guingamp valoriserait son joueur autour de 2 millions d’euros tandis que les dirigeants stéphanois chercheraient à faire descendre la note sous les 1,7 million d’euros. L’écart semble suffisamment faible pour envisager une issue rapide dans ce dossier.

Un contrat de quatre ans en préparation

En parallèle des négociations entre les clubs, les contours de l’accord avec le joueur seraient déjà bien avancés. Sohaib Nair devrait signer un contrat de quatre saisons avec l’ASSE, preuve de la confiance accordée par la cellule de recrutement et par Ian Cathro. À seulement 23 ans, le défenseur correspond parfaitement à la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures : recruter des joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée.

Le profil de Nair n’est pas une découverte récente pour les décideurs stéphanois. Le joueur s’était affirmé sous les ordres de Stéphane Dumont puis de Sylvain Ripoll à Guingamp, mais il faisait déjà partie des défenseurs suivis de près depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement mise en place avant l’arrivée de Cathro. Son expérience en Ligue 2, sa qualité de relance et sa marge de progression en font un candidat idéal pour renforcer l’arrière-garde stéphanoise.

Après plusieurs semaines marquées par les rumeurs autour des départs de Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, l’ASSE pourrait enfin enregistrer sa première arrivée significative de l’été. Si les derniers détails financiers sont réglés rapidement, Sohaib Nair pourrait devenir le premier renfort officiel de l’ère Ian Cathro dans les prochains jours.