Conscient que la fin de saison de l’ASSE a été agitée en interne, Ian Cathro chercherait déjà à construire un projet sous de nouvelles valeurs de vestiaire.

Le changement de cycle est clairement enclenché à l’ASSE. Arrivé pour poser les bases d’un nouveau projet, Ian Cathro ne compte pas seulement modifier l’effectif sur le plan sportif. L’entraîneur écossais souhaite aussi remettre de l’ordre dans un vestiaire jugé trop fragmenté après une fin de saison agitée en interne. Une priorité assumée : retrouver un groupe uni, discipliné et totalement tourné vers le projet stéphanois.

Un vestiaire de l’ASSE à reconstruire

En interne, le constat semble partagé : l’ASSE a souffert d’un manque d’unité et de régularité dans les attitudes. Selon Sylvain, chroniqueur pour Peuple Vert, l’enjeu dépasse largement le simple recrutement : « L’objectif est de retrouver un groupe avec davantage d’union, davantage de leaders capables de tirer cette équipe vers le haut. Mais le groupe doit aussi pouvoir être renouvelé après une nouvelle déception. » L’idée est donc claire : repartir sur des bases plus saines, avec un noyau dur capable de fédérer autour du projet.

Au-delà des qualités techniques, le staff stéphanois insiste sur un critère devenu central : l’état d’esprit. « Il va falloir retrouver des joueurs qui ont une certaine fraîcheur mentale. Aujourd’hui, certains profils sont épuisés par les déceptions accumulées saison après saison à l’ASSE », souligne Sylvain. Un constat qui traduit une volonté de tourner la page de plusieurs exercices compliqués, marqués par des désillusions répétées.

Des profils plus investis que talentueux ?

Le discours interne marque aussi une évolution dans la stratégie de recrutement. Pour le staff de l’ASSE, l’objectif ne serait plus uniquement de miser sur des profils clinquants, mais sur des joueurs pleinement engagés dans le projet collectif. « Certains n’ont pas donné la meilleure version d’eux-mêmes cette saison. L’idée serait peut-être de construire différemment, avec des joueurs parfois moins talentueux sur le papier, mais totalement investis dans le projet », glisse notre confrère. Une philosophie qui rappelle que l’équilibre d’un vestiaire ne repose pas uniquement sur la qualité individuelle.

Dès son arrivée, Ian Cathro semble vouloir imprimer une nouvelle culture de travail. L’objectif est double : renforcer la cohésion interne et limiter les tensions qui ont pu fragiliser le groupe lors du dernier exercice. Dans cette optique, certains joueurs pourraient être poussés vers la sortie, tandis que d’autres profils plus compatibles avec cette nouvelle dynamique seraient privilégiés. L’ASSE entre donc dans une phase de transformation importante. Entre restructuration du vestiaire, ajustement de l’effectif et nouvelle philosophie de jeu, le chantier s’annonce vaste pour Ian Cathro.